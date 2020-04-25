В Калуге открыли мемориальную доску в честь Александра Унтилова

В пятницу, 24 апреля, в Калуге открыли мемориальную доску в честь почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Яковлевича УНТИЛОВА. Он умер в 2019 году, не дожив всего полтора месяца до столетия.

Памятная доска находится на стене Народного дома на улице Ленина. Именно в этом здании располагается городская ветеранская организация, которую долгие годы возглавлял Александр Унтилов.

Александр Яковлевич Унтилов родился 25 апреля 1919 года. В октябре 1939 года он был призван в Красную Армию, в которой прослужил до мая 1948 года. В боях с 1941 по 1945 год он прошел через всю Украину, дошел до Подмосковья. Участвовал он и в боях на Калужской земле, освобождал Сухиничи. Потом его боевой путь проходил от Курска и до Мукдена. В 1948 году после расформирования второго Дальневосточного фронта был демобилизован.

В Калуге Александр Яковлевич работал в Калужском вагонном депо, в областном Совете профсоюзов. На пенсию вышел в 1984 году. И после этого трудился в общественных организациях.