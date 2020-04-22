Ударим по коронавирусу противогазом с бумажными ресницами: какие маски прислали калужане на наш конкурс

На прошлой неделе мы запустили конкурс на самую креативную защитную маску Калужской области. Цель нашего конкурса – взбодрить людей, вызвать у них улыбку.

Позитивные эмоции сейчас важны как никогда. Фотографии наших конкурсантов с этой задачей справляются на отлично!

Публикуем фото самых ярких участников на данный момент. В подписи - автор снимка, который нам его прислал.

Алла Крылова.

Роман Новиков.



Юрий Субботин.



Виолетта Мокейкина.



Владимир Крылов.



Елена Ефимова.



Елена Назарова.



Маргарита Кузина.



Оксана Истомина.



Дмитрий Б.



Денис Давыдов.

Ирина Давыдова.



Елена Шумова.

Евгений Павловский.



Катерина Морозова.

Наш конкурс продолжается. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого нужно прислать своё фото в защитной маске на наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru. В теме письма просьба сделать пометку: «Тренды в маске».

Также вы можете выкладывать фото в соцсетях в комментариях вот под этими публикациями:

Конкурс продлится до конца карантина. Победителей мы определим в ходе голосования на нашем сайте. Их ждут призы – билеты на концерты и спектакли, которые будут идти в Калуге после эпидемии коронавируса.

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