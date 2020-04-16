Новый конкурс: разыскивается лучшая защитная маска!

Как мы рассказывали, в городе Кирове Калужской области недавно прошёл конкурс на самую креативную защитную маску. Его организовала местная жительница Галина Терехова, чтобы подбодрить кировчан в эти непростые дни.

Пример Галины нас вдохновил, и мы решили провести конкурс на лучшую маску на нашем сайте. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого нужно прислать своё фото в защитной маске на наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru. В теме письма просьба сделать пометку: «Тренды в маске». Также вы можете выкладывать фото в соцсетях в комментариях вот под этими публикациями:

Конкурс продлится до конца карантина. Победителей мы определим в ходе голосования на нашем сайте. Их ждут призы – билеты на концерты и спектакли, которые будут идти в Калуге после эпидемии коронавируса.

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