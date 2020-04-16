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Новый конкурс: разыскивается лучшая защитная маска!

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 16.04.2020 09:34 1 270
Новый конкурс: разыскивается лучшая защитная маска!

Как мы рассказывали, в городе Кирове Калужской области недавно прошёл конкурс на самую креативную защитную маску. Его организовала местная жительница Галина Терехова, чтобы подбодрить кировчан в эти непростые дни.

Пример Галины нас вдохновил, и мы решили провести конкурс на лучшую маску на нашем сайте. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого нужно прислать своё фото в защитной маске на наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru. В теме письма просьба сделать пометку: «Тренды в маске». Также вы можете выкладывать фото в соцсетях в комментариях вот под этими публикациями:

Конкурс продлится до конца карантина. Победителей мы определим в ходе голосования на нашем сайте. Их ждут призы – билеты на концерты и спектакли, которые будут идти в Калуге после эпидемии коронавируса.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 16.04.2020 09:34 1 270
Тэги: коронавирус общество
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