В Калужской области коронавирусом заразилась сотрудница центра помощи детям

В Калужской области коронавирус подтверждён у одной из сотрудниц обнинского центра помощи семьи и детям «Милосердие». В среду, 22 апреля, ситуацию прокомментировала директор учреждения Ирина ХАЛЮТИНА.

- У сотрудницы центра «Милосердие» подтвержден диагноз COVID-19, - приводит её слова администрация Обнинска. - Данный вопрос находится на контроле главного государственного санитарного врача города.

На данный момент определен круг контактных лиц, у них взяли анализы. Они находятся на самоизоляции.

- Сотрудница Центра работала по сменам, и с 25 марта по 31 марта смен у нее не было, - подчеркнула директор. - Выходила она на работу последний раз на сутки с 31 марта на 1 апреля. После этого никаких контактов ни с сотрудниками, ни с воспитанниками Центра она не имела. На данный момент сотрудница учреждения чувствует себя хорошо.

Тем временем

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