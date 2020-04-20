В Калуге бар накажут за работу во время эпидемии коронавируса

Один из баров Калуги продолжал оказывать услуги общественного питания, несмотря на введенный в Калужской области запрет на такую деятельность до 26 апреля. В понедельник, 20 апреля, об этом сообщили KP40 в управлении МВД по Калужской области.

Как отмечают в полиции, в этом заведении продавали разливное пиво.

В отношении руководителя бара возбудили административное дело по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Возможный штраф для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч.

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