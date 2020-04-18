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Выплата 5000 рублей на ребёнка: как получить деньги жителям Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2020 09:30 2 6021
Выплата 5000 рублей на ребёнка: как получить деньги жителям Калужской области

Эпидемии коронавируса поставила под удар благополучие многих российских семей. В качестве одной из мер поддержки власти страны предложили выплачивать по 5000 рублей семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал. Средства будет выделять Пенсионный фонд. В калужском управлении ПФР рассказали KP40 все подробности об этой выплате: кому положена, как получить и что для этого делать. 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Ребёнку должно исполняться три года в апреле 2020 года либо позже. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трёх лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Что нужно сделать для получения выплаты?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР?

Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи по телефонам.

Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?

Ежемесячная выплата осуществляется за весь месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. Примеры для семей с одним ребёнком в возрасте до трёх лет:

  • Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 рублей за апрель.
  • Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 рублей за апрель и 5 000 рублей май.
  • Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 рублей – по 5 000 рублей в апреле, мае и июне.

Примеры для семей с двумя детьми:

  • Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка. Общая выплата составит 20 000 рублей.
  • Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. Общая выплата составит 25 000 рублей.
  • Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 рублей.

Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить выплату?

Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский капитал, но вы не успели его оформить, то вы сможете, подать заявление на выплату в размере 5 000 рублей, а сертификат будет выдан в беззаявительном порядке.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2020 09:30 2 6021
Тэги: дети общество коронавирус
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