Выплата 5000 рублей на ребёнка: как получить деньги жителям Калужской области

Эпидемии коронавируса поставила под удар благополучие многих российских семей. В качестве одной из мер поддержки власти страны предложили выплачивать по 5000 рублей семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал. Средства будет выделять Пенсионный фонд. В калужском управлении ПФР рассказали KP40 все подробности об этой выплате: кому положена, как получить и что для этого делать.
Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Ребёнку должно исполняться три года в апреле 2020 года либо позже. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.
До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.
Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трёх лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
Что нужно сделать для получения выплаты?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Можно ли подать заявление лично в ПФР?
Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи по телефонам.
Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?
Ежемесячная выплата осуществляется за весь месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. Примеры для семей с одним ребёнком в возрасте до трёх лет:
Примеры для семей с двумя детьми:
Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить выплату?
Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский капитал, но вы не успели его оформить, то вы сможете, подать заявление на выплату в размере 5 000 рублей, а сертификат будет выдан в беззаявительном порядке.
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