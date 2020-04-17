Дмитрий Денисов призвал калужан поддержать нашу землячку на шоу «Голос. Дети»

Как мы уже писали, сегодня, 17 апреля, в 21:30 на шоу «Голос. Дети» выступит воспитанница калужского центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» Анна Прокопенко.

14-летняя солистка студии «Весёлая компания» пройдет дополнительный этап за право выйти в финал. Управление культуры Калуги попросило поддержать Анастасию в СМС-голосовании. К этим просьбам присоединился и калужский градоначальник Дмитрий Денисов.

- Калужане, давайте поддержим нашу Аню, - сказал Денисов. – Она очень талантливая певица и заслуживает этой победы.

Напомним, в рамках слепых прослушиваний наша землячка исполнила песню «Nature Boy», с которой в 1948 году первым выступил Нэт Кинг Коул. Двое членов жюри – Баста и Валерий Меладзе – захотели пригласить нашу земляку в свою команду. Аня выбрала Басту.

Напомним, эфир состоится сегодня в 21:30 на Первом канале.