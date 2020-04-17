Калужан просят поддержать 14-летнюю землячку на шоу «Голос.Дети»

Вечером в пятницу, 17 апреля, на Первом канале в шоу «Голос.Дети» пройдёт дополнительный этап за право выйти в финал.

Среди его участников будет и 14-летняя Анна Прокопенко из Калуги. Солистка студии «Весёлая компания» поборется за выход в главный этап. Калужских зрителей просят поддержать девочку в СМС-голосовании.

Напомним, в рамках слепых прослушиваний наша землячка исполнила песню «Nature Boy», с которой в 1948 году первым выступил Нэт Кинг Коул. Двое членов жюри – Баста и Валерий Меладзе – захотели пригласить нашу земляку в свою команду. Аня выбрала Басту.