Мошенники в масках и белых халатах: калужанка жалуется на дезинфекторов

К нам в редакцию обратилась Анжелика Пунинцева, которая сообщила, что к ней в квартиру ломились незнакомцы.

- Позавчера ко мне и моей соседке приходили люди в масках и белых халатах, ссылаясь на то, что у нас в доме обнаружили коронавирус, не представив, естественно, никаких доказательств. Очень хотели пройти в квартиру и провести дезинфекцию, - сообщает девушка.

Полицию она вызывать не стала.

В пресс-службе УМВД по Калуге KP40 рассказали, что к ним подобных сообщений не поступало. Они призывают калужан быть бдительными и не впускать в свои квартиры сотрудников различных служб, если сами их не вызывали. И обо всех случаях мошенничеств незамедлительно сообщать в полицию.

- Было несколько случаев, когда калужане врачей принимали за мошенников. Ведь сейчас весь медперсонал работает в защитных средствах, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.