Путин объявил о выделении безвозмездной помощи бизнесу

В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин в рамках совещания правительства обратился к россиянам с очередным посланием. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки, которые примут для помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

По словам Путина, малым и средним компаниям из наиболее пострадавших отраслей окажут прямую безвозмездную финансовую помощь.

- Это средства на решение текущих самых неотложных задач, - подчеркнул президент. - В том числе на выплату зарплат.

На каждого сотрудника предлагается выплачивать по 12130 рублей в месяц. Количество работников будет определяться по данным на 1 апреля. Направить заявку предприниматели смогут в течение месяца с 1 мая. При этом Путин озвучил важное условие - сохранение занятости на уровне не менее 90%. Деньги за апрель обещают перевести с 18 мая, за май – в июне.

Также президент подчеркнул, что не менее 75% беспроцентных кредитов на выплату заработной платы должно быть обеспечено гарантиями «Внешэкономбанка». Кроме того, будут выдаваться льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Напомним, на утро 15 апреля в Калуге выявлено 102 случая заражения коронавирусом.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете состояние калужского бизнеса в нынешних условиях? Если вы или ваши знакомые являетесь предпринимателями, расскажите в комментариях о своем положении. Как вы оцениваете те меры поддержки, которые принимаются руководством страны и области?