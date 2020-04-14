В Калуге из-за коронавируса закрывают котельную

В понедельник, 13 апреля, на планёрке в городской управе Калуги обсудили ситуацию в городе в связи с коронавирусом. Чиновники рапортовали, что в городе обрабатываются дезсредствами подъезды, остановки, кнопки вызывных светофоров и тротуары. Для того, чтобы осуществлять уборку города таким образом и дальше, выделят дополнительные средства. Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ попросил обратить внимание на жалобы калужан. Жители жалуются, что в их подъезде борьба с инфекцией не ведётся.

Начальник управления ЖКХ Александр ХАВКИН сообщил, что из-за коронавируса в городе придётся закрыть котельную.

- Уже появились инциденты в теплосети, уже закрывают одну котельную. Потому что людей нет на этой котельной ввиду того, что их на карантин сажают. Антонову (директор Калугатеплосети. – Прим. автора) задача поставлена, чтобы ротацию делал, поддерживал пока отопительный сезон, - сказал Хавкин.

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