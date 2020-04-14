Калужские мошенники начали прикрываться коронавирусом

В России мошенники начали рассылать СМС о якобы выявленных фактах нарушения режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Во вторник, 14 апреля, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

- Это мошенники! - предупреждают калужские полицейские. - Данные сообщения не соответствуют действительности. Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом и не штрафуют их за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации. На сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел в ходе рейдовых мероприятий с населением проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо быть внимательными к любым ресурсам и рассылкам, упоминающим коронавирус. Настоятельно рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам и не верить сообщениям в социальных сетях и мессенджерах. Не сообщайте свои личные данные и реквизиты своих банковских карт.

Тем временем: Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 14 апреля.