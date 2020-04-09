В Калужской области нарушители самоизоляции убегали от патруля

В выходные пятеро молодых людей убегали от патруля в Бетлице Калужской области. Они нарушили правила режима самоизоляции. С испугу молодёжь побросала рыбу и пиво. Происшествие попало на видео.

- Некоторые из них опознаны. Но на первый раз прощены, - сообщает молодежный совет Куйбышевского района.

Как рассказали KP40 в пресс-службе УМВД по Калужской области, чтобы снизить социальную напряжённость, стражи порядка решили штрафовать нарушителей самоизоляции только в самом крайнем случае. Штрафуют лишь тех, кто попадается неоднократно или на просьбу идти домой не реагирует.

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