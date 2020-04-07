В небе над Калугой засняли бомбардировщики

В понедельник, 6 апреля, в небе над Калугой летали военные самолёты. Часть из них базируется на аэродроме в Калужской области.
Летчики готовятся к Параду Победы в Москве, хотя существует вероятность, что праздничные мероприятия с мая перенесут на осень, если не улучшится ситуация с эпидемией коронавируса.
Фото истребителей и бомбардировщиков на своей странице в «ВКонтакте» выложил калужанин Кирилл Прасолов. По его словам, снимки сделаны в центре города.
Су-30СМ, Су-35С и Су-34.
Су-24.
Ту-160.
Ту-22М3.
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