В небе над Калугой засняли бомбардировщики

В понедельник, 6 апреля, в небе над Калугой летали военные самолёты. Часть из них базируется на аэродроме в Калужской области.

Летчики готовятся к Параду Победы в Москве, хотя существует вероятность, что праздничные мероприятия с мая перенесут на осень, если не улучшится ситуация с эпидемией коронавируса.

Фото истребителей и бомбардировщиков на своей странице в «ВКонтакте» выложил калужанин Кирилл Прасолов. По его словам, снимки сделаны в центре города.

Су-30СМ, Су-35С и Су-34.

Су-24.





Ту-160.

Ту-22М3.