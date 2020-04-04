Калугу объедут с иконой, чтобы побороть коронавирус

Крестные ходы с чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери пройдут по городам Калужской области. В воскресенье, 5 апреля, мероприятия начнутся в Калуге, сообщает Калужская епархия.

В 12:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится молебен во время распространения вредоносного поветрия. В это время всех верующих призываю поучаствовать в совместной молитве. Даже из своих домов.

Затем Калугу объедут с чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Калужская», и ковчегами с мощами святого праведного Лаврентия Калужского и преподобных Оптинских Старцев. По пути крестного хода будут остановки, во время которых священнослужители будут совершать молебные пения с особыми прошениями о прекращении вредоносного поветрия.

В это же время крестные хода будут организованы во всех епархиях Калужской митрополии: в Козельске, Сухиничах, Людиново, Кирове, Мосальске, Юхнове Боровске, Обнинске, Жукове, Малоярославце, Тарусе, Кондрове, Медыни, Перемышле, Мещовске.

Маршрут Крестного хода в Калуге.

В течение следующей недели крестный ход с чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери пройдет по всей области.

Как отмечают в епархии, калужская икона Божией Матери не раз помогала калужанам во времена эпидемий. Так, в 1771 году город был избавлен от холеры. Болезнь буквально опустошала город. Три дня святыню носили по городу, служили молебны, заносили в дома – и чума прекратилась. В очередной раз Богородица спасла город в 1892 году во время эпидемии холеры. В самый разгар бедствия святыню обнесли вокруг Калуги — и эпидемия прекратилась.