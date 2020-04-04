$ 77.73 0.00
85.74 0.00
Главная Новости Общество

Калугу объедут с иконой, чтобы побороть коронавирус

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2020 17:45 12 1173
Калугу объедут с иконой, чтобы побороть коронавирус

Крестные ходы с чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери пройдут по городам Калужской области. В воскресенье, 5 апреля, мероприятия начнутся в Калуге, сообщает Калужская епархия.

В 12:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится молебен во время распространения вредоносного поветрия. В это время всех верующих призываю поучаствовать в совместной молитве. Даже из своих домов.

Затем Калугу объедут с чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Калужская», и ковчегами с мощами святого праведного Лаврентия Калужского и преподобных Оптинских Старцев. По пути крестного хода будут остановки, во время которых священнослужители будут совершать молебные пения с особыми прошениями о прекращении вредоносного поветрия.

В это же время крестные хода будут организованы во всех епархиях Калужской митрополии: в Козельске, Сухиничах, Людиново, Кирове, Мосальске, Юхнове Боровске, Обнинске, Жукове, Малоярославце, Тарусе, Кондрове, Медыни, Перемышле, Мещовске.

Маршрут Крестного хода в Калуге.

В течение следующей недели крестный ход с чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери пройдет по всей области.

Как отмечают в епархии, калужская икона Божией Матери не раз помогала калужанам во времена эпидемий. Так, в 1771 году город был избавлен от холеры. Болезнь буквально опустошала город. Три дня святыню носили по городу, служили молебны, заносили в дома – и чума прекратилась. В очередной раз Богородица спасла город в 1892 году во время эпидемии холеры. В самый разгар бедствия святыню обнесли вокруг Калуги — и эпидемия прекратилась.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2020 17:45 12 1173
Тэги: коронавирус церковь религия общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 12 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Сообщаем вам о режиме работы Газэнергобанка.
Сегодня 15:11
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
«МедикПро»: качественное обслуживание, индивидуальный подход, домашняя атмосфера, приветливый персонал
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Путин объявил девять выходных дней - с 28 марта по 5 апреля. А как вы собираетесь провести эти дни? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Немного информации о получении допуска СРО
Стоит ли читать плохие новости
Макс-М - наш страховой представитель

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru