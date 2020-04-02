За сутки шесть человек умерли от коронавируса в России

За сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло почти на 28% - с 2777 до 3548. Два новых случая зафиксировано в Калуге. Такие данные в четверг, 2 апреля, опубликовал оперативный штаб.
За день умерли шесть человек. Всего в России зафиксировано уже 30 смертей от нового коронавируса. Выздоровели 235 человек.
Большая часть новых случаев заражения выявлена в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 595
- Московская область - 43
Распределение заболевших по остальным регионам:
- Санкт-Петербург - 22
- Нижегородская область - 13
- Ленинградская область - 11
- Республика Дагестан - 10
- Калининградская область - 7
- Пермский край - 7
- Ставропольский край - 5
- Оренбургская область - 5
- Свердловская область - 5
- Республика Бурятия - 5
- Красноярский край - 5
- Липецкая область - 4
- Мурманская область - 4
- Ростовская область - 4
- Иркутская область - 4
- Вологодская область - 3
- Республика Коми - 2
- Республика Северная Осетия - 2
- Республика Башкортостан - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Самарская область - 2
- Ямало-Ненецкий АО - 2
- Омская область - 2
- Белгородская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Алтайский край - 1
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