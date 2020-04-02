За сутки шесть человек умерли от коронавируса в России

За сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло почти на 28% - с 2777 до 3548. Два новых случая зафиксировано в Калуге. Такие данные в четверг, 2 апреля, опубликовал оперативный штаб.

За день умерли шесть человек. Всего в России зафиксировано уже 30 смертей от нового коронавируса. Выздоровели 235 человек.

Большая часть новых случаев заражения выявлена в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 595

Московская область - 43

Распределение заболевших по остальным регионам:

Санкт-Петербург - 22

Нижегородская область - 13

Ленинградская область - 11

Республика Дагестан - 10

Калининградская область - 7

Пермский край - 7

Ставропольский край - 5

Оренбургская область - 5

Свердловская область - 5

Республика Бурятия - 5

Красноярский край - 5

Липецкая область - 4

Мурманская область - 4

Ростовская область - 4

Иркутская область - 4

Вологодская область - 3

Республика Коми - 2

Республика Северная Осетия - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Марий Эл - 2

Самарская область - 2

Ямало-Ненецкий АО - 2

Омская область - 2

Белгородская область - 1

Республика Адыгея - 1

Алтайский край - 1

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