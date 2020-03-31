«Когда все дома»: делимся историями о том, чем занимаемся во время самоизоляции

С 31 марта в Калуге ввели режим самоизоляции для всех жителей. Всех калужан настойчиво просят не выходить на улицу. Многие наши земляки с этой недели перешли на удалённую работу.

Что же происходит, когда все дома? Ответ на этот вопрос, пожалуй, нашло уже подавляющее число калуан. И у каждого он разный. Давайте делиться своими историями о времяпрепровождением дома.

Как вы справляетесь с работой на дому? Чем занимаетесь во внерабочее время? Придумали интересный способ занять себя и своих близких? Занялись готовкой и придумали интересный рецепт? Нашли экстравагантный способ провести свободное время с пользой или просто весело?



Расскажите, чем вы занимаетесь в эти дни самоизоляции! Свои истории, фото и видео вы можете присылать на емейл kvd@kp.kaluga.ru и в наши группы в соцсетях:

А пока вы думаете над своими историями, мы поделимся с вами, как работаем удаленно и делаем "Перекресток" и готовим новости для KP40 из своих домов.

Главный редактор сайта и газеты Владимир ИВКИН:

- В первый же рабоче-нерабочий день оценил одну из прелестей удаленки - если пролил на себя чай, не надо бежать в туалет замываться и сидеть полдня мокрым. Можно просто переодеться и кинуть запачканное в стиралку.

С другой стороны, за 20 лет работы в редакции я на себя чай проливал всего пару раз. А тут один день дома - один чай.

На всякий случай перешел на кофе. Он подружелюбнее будет. Второй день идёт, и ещё ни разу меня нигде не намочил.

Ещё, тащусь от столика, который купил себе для работы на дому во время буйства коронавирусных зараз. У меня ведь все домашние компьютеры заточены под ленивое возлежание, а не активную работу. Пришлось раскошелиться.

Но не зря. Столик удобный, компактный, легко разбирается и собирается. Кошке тоже понравился. Попыталась было отвоевать у клавиатуры и бумаг себе место на нём, но они победили оккупанта. Не без моей помощи, конечно. Как говорится, кошке - кошкино, а делу - делово. Она, правда, судя по внешнему виду, с этой мудростью категорически не согласна. Так что жду мести и на всякий случай надел носки подлиннее.

Корреспондент Елена ФРАНЦУЗОВА:

- Я люблю людей, они мне необходимы, как воздух. Но, когда у тебя нет выбора, приходится переходить на удалёнку. Почитала я тут разных асов этого дела. Все говорили о том, как важно двигаться и не отвлекаться на домашнюю суету – мытьё окон и т.д., не расслабляться. Как тут расслабишься, когда не знаешь, то ли тебе материал писать, то ли обед готовить?

А тут ещё и городская планёрка проходит одновременно с онлайн-уроками школьников. Если на работе в обед я могла почитать книгу, посмотреть какую-нибудь лекцию, то сегодня я и поесть-то не успела. Целый день была дома, а с детьми едва парой слов перекинулась.

Кухня превратилась в мой кабинет. Правда, сюда постоянно врывались дети с чашками, сыром и колбасой. Но, надо им отдать должное, быстро её покидали.

- Мама работает, - шептал дочке Ане сын Андрей и выводил её в другую комнату.

В конце рабочего дня с шумом открыла дверь в зал и я сказала: «Здравствуйте, дети, я вернулась с работы!»

Видеоредактор Наталья ЧААДАЕВА:

- Удалёнка с детьми это настоящая проверка на прочность. Посидеть и поработать спокойно со школьницей и маленьким невероятно активным малышом очень сложно.

Простой пример. Муж на работе. Дочь закрывается в детской — у неё дистанционное обучение, и нас просят не шуметь. В этот момент мне нужно на диктофон записать совещание министров.

Двухлетний сын протестует под закрытой дверью в детскую, ему не интересны карандаши и даже мультфильмы, ему интересно туда, куда сейчас нельзя.

Урезонить его, конечно, удалось и переключить с попыток ворваться в комнату тоже, но в итоге на записи совещания появились 10 минут визгов и писков. Это ешё хорошо, что мне не нужно было в такой момент интервью брать по скайпу. Сын его точно бы сорвал.

Напоминаем координаты для связи и ждём ваших историй !

Свои истории, фото и видео вы можете присылать на емейл kvd@kp.kaluga.ru и в наши группы в соцсетях:



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