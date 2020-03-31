Калужанам предложили дезинфицировать руки алкоголем

Как мы уже рассказывали, из-за вспышки коронавируса медицинские маски и антисептики для обработки рук стали в Калуге дефицитным товаром. Правительство Калужской области обещало решить эту проблему. Но пока это так и не удалось сделать.

В понедельник, 30 марта, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ напомнил, что прежде всего средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены те, кто больше всего в них нуждается – врачи и медперсонал. Сейчас решается вопрос о закупке многоразовых масок для аптек.

- По средствам дезинфекции мы неоднократно высказывались, - отметил Денисов. - Банальный раствор этилового спирта, к которому доступ каждый человек имеет, алкогольные напитки, содержащие спирты, позволяют продезинфицировать. Понятно, что многие привыкли к средствам с глицерином, который там увлажняет руки, с соответствующей отдушкой. Обращаю внимание, что все это вторично. Первично действующее вещество — этиловый спирт, который действительно убивает болезнетворный вирус. А всё остальное – вторично. Поэтому можно, в случае отсутствия этих средств дезинфекции, пользоваться различными спиртовыми растворами через пульверизатор или просто на руки.

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