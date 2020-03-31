В Калуге мошенники придумали новый способ обмана на фоне режима самоизоляции

Как мы уже рассказывали, с 31 марта в Калужской области ввели запрет на выход из дома без веской причины. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. В Москве такой режим действует на день дольше. И там уже появились мошеники, подхватившие новую тему.

На улице молодые люди в форме охранников остановили вышедшую на улицу пенсионерку. Неизвестные потребовали у пожилой женщины взятку, пригрозив вызовом полиции «за нарушение самоизоляции». Женщину спас ее сын. Он предложил охранникам договориться, а сам посадил мать в машину и увез. Позднее с заявлением в полицию обратилась дочь пенсионерки. По ее словам, мошенники забрали у женщины тысячу рублей, сообщает телеканал телеканал «360».

Мошенники активизировались и в Калуге. Частный предприниматель, работающий в одном из магазинов близ сквера Мира, рассказал KP40 вот такую историю, которая произошла в конце прошлой недели.

- В мой магазин приходили сотрудники горуправы и разъяснили подробности Указа Путина о нерабочей неделе, - рассказывает предприниматель. - А через час-два после них пришел какой-то молодой человек, показал корочку сотрудника отдела развлечений горуправы Калуги и стал требовать уплаты штрафа за то, что я, пожилой человек, и вопреки запрету калужского губернатора работаю. Мы с партнером, который тоже при этом присутствовал, поняли бы, что это развод даже если бы до него не приходили люди. Потому что он был один, а сотрудники органов по одному не ходят. Минимум вдвоем. Ну, мы над ним поиздевались немножко, дав надежду, что штраф будет, а потом просто выставили из магазина.

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Уважаемые читатели, а с какими обманщиками сталкивались вы? Расскажите в комментариях!