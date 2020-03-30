В Калуге ещё у семи человек подозревают коронавирус

Днём в понедельник, 30 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях ещё раз обратился к жителям нашей области с просьбой свести к минимуму все контакты с другими людьми.
Глава области также рассказал, что с начала эпидемии у нас в регионе провели уже 1449 тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
Пробы брали:
На данный момент в Калуге по-прежнему три подтверждённых случая. Один из пациентов уже выздоровел.
- Семь результатов, по которым наша лаборатория дала условно положительный результат, - подчеркнул Шапша. - По ним сделаны повторные заборы материалов, которые направлены для проверки в контрольную лабораторию. Люди, у которых получен условно положительный результат теста, находятся на карантине в областной больнице. Получают соответствующее лечение. Лица, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением.
Отметим, что на планерке в правительстве 30 марта представитель калужского Минздрава рассказывала, что результатов из контрольной лаборатории приходится ждать довольно долго. Подтверждение по третьему заболевшему в нашем регионе ожидали восемь дней.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!