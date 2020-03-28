Калужане не смогут выехать из страны с 30 марта

С 30 марта Россия полностью закрывает свои границы. Такая мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Полный текст документа опубликован в субботу, 28 марта, на сайте правительства.

Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Исключения сделают только для дипломатов, водителей грузовиков международного сообщения, граждан России, выезжающих на похороны родственников, жителей Калининградской области и россиян из ДНР и ЛНР.

Появлялась также информация, что в России рассматривается вариант ограничить передвижение между регионами, но официально никаких документов на этот счет ещё никто не принимал.

Ранее на этой неделе, напомним, Россия прервала авиасообщение со всеми странами мира.

По данным на 28 марта в мире зафиксировано уже больше 600 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 27 тысяч.

В Калужской области по-прежнему только два зараженных коронавирусом. Один из них уже выписался из больницы. В Калуге на карантине под присмотром медиков находится 33 человека. Ещё больше тысячи – на домашней самоизоляции.

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