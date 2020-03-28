Правительство ответило на вопросы по нерабочей неделе и самоизоляции

Как мы уже рассказывали, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены в России нерабочими согласно Указу президента. В Калужской области с 27 марта объявлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Правительство Калужской области опубликовало ответы на вопросы, возникающие у многих калужан.

Установление нерабочих дней

1. Как учитывать нерабочие дни в Табеле учета рабочего времени?

Понятие «нерабочий день», предусмотренное Указом Президента, не относится к выходным или нерабочим праздничным дням и поэтому код обозначения такого вида времени для отражения в Табеле учета рабочего времени не предусмотрен. С учетом того, что заработная плата за работниками в нерабочие дни сохраняется, рекомендуем использовать любое удобное обозначение для нерабочих дней, например НД. Код обозначения времени в табеле учета рабочего времени должен быть закреплен в локальных нормативных актах предприятия.

2. Как оплачивать нерабочие дни для сотрудников, работающих на повременной системе оплаты (на окладе): по среднему или по окладу?

В соответствии с Рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом, направленными письмом Минтруда РФналичие в марте и апреле нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Оплата нерабочих дней производится в обычном размере, то есть производится точно также, как если бы работник в это время продолжал бы фактически осуществлять свои трудовые обязанности.

3. Как оплачивать нерабочие дни для сотрудников, работающих на сдельной системе оплаты: по среднему (за 12 мес. или из текущего месяца) или по «минималке»?

В соответствии с Рекомендациями Роструда работникам и работодателям в связи с Указом, наличие в марте и апреле нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Работникам, заработная плата которых оплачивается сдельно, за нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

4. Что делать, если совпали отпуск и нерабочие дни?

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

5. Если в организации есть 2 участка с непрерывным производством, попадает ли организация в целом под пункт 2.а Указа?

Да. В соответствии с Рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента, направленными письмом Минтруда РФ, введение нерабочих дней не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.

Исключение составляют работники достигшие возраста 65 лет и старше, а также граждане имеющие определенные заболевания (Справочно:Постановление №200 от 17.03 2020 Правительства Калужской области). Такие работники должны соблюдать режим самоизоляции.

6. Куда могут обратиться работники в случае, если не выполняются требований законодательства по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции?

В настоящее время приняты федеральные нормативные акты и акты Калужской области, устанавливающие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В случае не выполнении принятых норм законодательства, при нарушении трудовых прав работники могут обратиться с письменным заявлением о проведении проверки в Государственную инспекцию труда в Калужской области (ул. Герцена, д. 16, г. Калуга, 248030, тел. 56-09-89), которая осуществляет государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

7. Планируется ли проверка организаций на предмет соблюдения Указа? Будут ли проверять людей на улице, добирающихся до места работы, ведь передвижение пока не запрещено?

Указ необходимо исполнять, поскольку он общеобязателен на территории РФ согласно Конституции. Привлечение работников к работе в указанный период может повлечь неблагоприятные последствия. Учитывая чрезвычайный характер сложившейся ситуации, ответственность может быть введена, в том числе, по факту неисполнения Указа.

В настоящее время на рассмотрение вынесены законопроекты, устанавливающие уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Ответственность предусматривается не в прямом смысле за привлечение работника к работе, а за возможные последствия, связанные с таким привлечением, и риском распространения коронавирусной инфекции.

8. Можно ли работнику в связи с коронавирусом работать на дому дистанционно?

Трудовым кодексом предусмотрена такая возможность, но принять решение должен работодатель с учетом возможностей учреждения и необходимости выполнения всех функций и задач.

9. У ребенка в школе продлили каникулы. Могу ли я взять больничный на это время?

Нет, на время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но Ваш работодатель может при наличии соответствующих организационно-технических возможностей перевести Вас на дистанционную работу, вправе предложить Вам в установленном порядке использовать на этот период ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Вы можете попросить также о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

10. Каким образом на период самоизоляции работодатель должен обеспечить сохранение места работы (должности) гражданам достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющих определенные заболевания?

Самоизоляция – режим, когда гражданин (работник) должен находится дома, при этом до минимума ограничивая общение и контакты с другими людьми, не посещая массовые мероприятий.

Поэтому на период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, работник находится дома согласно Указа и за ним сохраняется рабочее место и заработная плата.

В дальнейшем работодатель и работник должны, достигнув соглашения, прийти к одному из решений: перевести работника на дистанционную работу если это возможно по технологическим и организационным условиям, предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или по заявлению работника он может быть отправлен в отпуск без сохранения заработной платы, либо работодатель принимает решение о введении в отношении работника режима простоя.

Центры занятости населения

1. Как будут работать центры занятости населения городов, районов Калужской области?

Центр занятости переведен на дистанционный режим работы с гражданами и работодателями. Режим работы ГКУ ЦЗН с 8:00 до 17:00 часов (в сельской местности с 8:00 до 16:00 часов).

В целях информирования и консультирования граждан и работодателей по дистанционному режиму работы и предоставлению государственных услуг в центре занятости населения работают телефоны «горячей линии».

2. Как будет осуществляться регистрация, перерегистрация, подбор подходящей работы, признание гражданина безработным?

Для граждан, состоящих на регистрационном учете перерегистрация, подбор подходящей работы, признание гражданина безработным будут проводиться в дистанционном режиме.

В день перерегистрации с Вами свяжется специалист центра занятости с целью информирования и консультирования по дистанционному режиму работы и предоставлению государственных услуг, с разъяснением особенностей предоставления государственных услуг посредством использования электронной почты или телефонной связи, включая автоинформирование, смс-оповещение, сети интернет. Также Вы можете самостоятельно связаться со своим куратором в центре занятости по телефону или по другим средствам связи.

Для граждан, впервые обратившихся в центр занятости, необходимо связаться со специалистами центра занятости по телефону «горячей линии» для получения консультации.

3. Какие консультации можно получить в дистанционном режиме?

Специалисты центра занятости проконсультируют Вас по вопросам организация собственного дела, возможности обучения, профориентации, поиска работы в дистанционном режиме.

4. Будет ли осуществляться выплата пособия по безработице, стипендии в период с 30 марта по 3 апреля?

Простановки выплаты пособия по безработице не будет при условии прохождения перерегистрации в дистанционном режиме (например, по телефону).

5. Можно ли пройти обучение по направлению центра занятости в период с 30 марта по 3 апреля?

Обучение можно пройти дистанционно или по индивидуальному учебному плану.

Специалист центра занятости по телефону проинформирует о порядке обучения по дистанционной форме или по индивидуальному учебному плану, наименовании курса обучения, образовательной организации, в которой будет организовано обучение, дате начала обучения, условиях выплаты стипендии.

6. Будет ли осуществляться прием от работодателей сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), информации о выполнении установленной квоты и имеющихся вакансиях для трудоустройства инвалидов?

Будет осуществляться в электронном формате (в сканированном виде по электронной почте), по факсу или на бумажном носителе почтовым отправлением. Также сведения о вакансиях можно разместить на портале «Работа в России» через личный кабинет работодателя.

В целях информирования и консультирования работодателей по дистанционному режиму взаимодействию и предоставлению государственных услуг в центре занятости населения работают телефоны «горячей линии».

7. Каким образом подтвердить актуальность вакансий?

Осуществлять подтверждение актуальности вакансий можно по телефону «горячей линии», при этом указав должность и ФИО представителя организации.

Пособие по безработице

1. С какого числа можно получить увеличенное пособие по безработице?

Пособие по безработице в увеличенном размере будет начисляться после того, как его размер будет утвержден Правительством Российской Федерации. Планируется, что новый порядок выплат начнет действовать в апреле.

Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда – до 12130 рублей.

2. В связи с увеличением пособия по безработице безработным гражданам, будет ли увеличено пособие по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста?

Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12130 рублей.

3. Кто может после выступления Президента рассчитывать на пособие по безработице?

Как и раньше, пособие по безработице назначается гражданам, которые зарегистрированы в центре занятости населения по месту жительства и признаны безработными.

Для разъяснения порядка регистрации можно обратиться в центры занятости по месту жительства. Все телефоны размещены на сайтах центров занятости.

4. Я стою на учете по безработице в центре занятости уже 4 месяца, будет ли мне увеличено пособие и сделают ли перерасчет за предыдущие месяцы?

Размер максимального пособия по безработице будет в ближайшее время установлен Правительством Российской Федерации. После этого, если вам назначено пособие по безработице в максимальном размере и срок выплаты пособия еще не закончился, оно будет выплачиваться в увеличенном размере. Перерасчет за предыдущие месяцы производиться не будет.

5. Центры занятости работают? Пособие в связи с карантином выплачивают?

Центры занятости населения с 30 марта по 03 апреля продолжат работу в дистанционном режиме взаимодействия с гражданами. Регистрация, перерегистрация, подбор подходящей работы, признание гражданина безработным будут проводиться в дистанционном режиме (по телефону).

Приостановки выплаты пособия не будет при условии прохождения перерегистрации по телефону и соблюдении всех установленных Законом о занятости требований.

6. Проводят ли предприятия собеседования с гражданами по вакансиям, которые были поданы ими до объявления карантина?

Направление на вакансию выдается после предварительного согласования с работодателем. Если на предприятии введен режим карантина, работодатель может перенести собеседование на более поздний срок.

7. Видел, что где-то в апреле должна была состояться ярмарка вакансий. Подскажите, какого числа? И будет ли она?

Запланированные на апрель ярмарки вакансий обязательно будут проведены, но в более поздние сроки.

Выплаты, пособия и компенсации

1. Как будет осуществляться выплата пособий и компенсаций семьям с детьми за апрель текущего года?

Финансирование на выплату пособий и компенсаций семьям с детьми за апрель текущего года направлено в муниципальные образования Калужской области. В ближайшее время денежные средства будут направлены на лицевые счета получателей через кредитные организации.

2. Что такое дополнительная ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет в апреле, мае и июне?

В связи с пандемией коронавируса Президент России выступил с обращением к гражданам и сообщил о том, что будет принят ряд мер, в числе которых было озвучено, что в апреле, мае и июне семьям, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.

Вопрос определения права выплаты, а также выдачи сертификатов и использования средств материнского семейного капитала находится в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации.

В связи с изложенным, для получения более подробной информации необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области тел. 50-70-66, 50-70-70.

3. Как будет осуществляться продление, переоформление пособий и компенсаций семьям с детьми в связи с пандемией коронавируса в период с 30.03.2020 по 05.04.2020?

Социальные пособия и льготы для граждан в течение ближайших шести месяцев будут продлеваться без предоставления дополнительных справок и обращений в инстанции.

В целях нераспространения коронавируса личный прием граждан органами исполнительной власти, органами социальной защиты населения области временно приостановлен в период с 30 марта по 3 апреля. Все выплаты, пособия и компенсации будут сохранены и своевременно перечислены в полном объеме.

4. Когда будет осуществляться назначение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно?

20 марта 2020 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 199

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которым установлено, что до 1 апреля т.г. на федеральном уровне должны быть разработаны основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

В настоящее время порядок выплаты разрабатывается . Предполагается, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно устанавливается на один год, прием заявлений будет осуществлен с 1 июня текущего года. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства с 1 января текущего года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года.

Данная выплата не зависит от права на материнский семейный капитал. Предполагается, что выплата будет назначаться и выплачиваться органом социальной защиты населения по месту жительства.

При принятии соответствующих нормативных правовых актов на региональном уровне, информация о порядке осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет будет размещена в СМИ, а также на портале органов власти Калужской области, официальных страницах в социальных сетях.

5. Куда необходимо обращаться по вопросам выплаты пособий семьям с детьми?

В случае возникновения вопросов о пособиях и компенсациях семьям с детьми

рекомендуем обращаться в министерство труда и социальной защиты Калужской области по тел.: 719-145, 719-394, 719-176.

Телефоны «горячих линий»

Минтруд Калужской области: (4842) 719-444, (4842) 719-418,

ГИТ в Калужской области: (4842) 56-09-89.