Собянин попросил калужан не ездить в Москву

Большая часть заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выявлена в Москве. Чтобы остановить распространение заразы, власти столицы на время объявленных президентом девятидневных каникул закрывают все общественные места. Подробнее о мерах в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 28 марта по 5 апреля в Москве рестораны, кафе, бары, столовые и другие места общественного питания будут работать только на доставку.

Из магазинов работать будут только продуктовые. Также не закроют аптеки.

Закрыты для посещения будут ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парки «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».

Как и в Калуге, в Москве закрываются парикмахерские и другие салоны, оказывающие любые косметические услуги.

В то же время церкви будут открытыми, хотя Собянин попросил жителей столицы воздержаться от их посещения.

- Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека, - говорится в блоге мэра. Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

Отдельно Собянин обратился к россиянам из других регионов. В том числе Калужской области:

- Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу. Надеюсь на ваше понимание и поддержку.

Уважаемые читатели, а вы часто бываете в Москве? Расскажите в комментариях!

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