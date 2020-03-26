Калужанам рассказали о наказаниях за нарушение режима самоизоляции

Как мы уже рассказывали, на утро 26 марта в Калужской области 972 человека находились на домашней самоизоляции из-за коронавируса. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ.

Днём в четверг областное управление Роспотребнадзора рассказало о наказаниях для тех, кто нарушит этот режим.

- Доводим до сведения всех граждан, вернувшихся из-за рубежа, о неукоснительном выполнении требований по изоляции в домашних условиях сроком 14 дней, согласно Постановлению Главного государственного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19», - подчёркивает ведомство.

За нарушение режима изоляции гражданам грозят административными штрафами от 100 до 1000 рублей, а также уголовным преследованием по статье №236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.