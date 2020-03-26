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Козельские медики жалуются, что вопрос с доплатами так и не решён

Елена Французова
Опубликовано: 26.03.2020 07:19 1 380
Козельские медики жалуются, что вопрос с доплатами так и не решён

Как мы рассказывали, сообщение о проблемах с зарплатами медиков в поликлинике города Сосенский Калужской области появилось на нашем сайте в разделе «Глас народа» в начале февраля. Медики рассказали, что с ноября перестали получать стимулирующие выплаты. В областном минздраве после нашего обращения с просьбой прокомментировать ситуацию обещали разобраться в ней и провести собственное расследование. В отношении главного врача вынесено дисциплинарное взыскание, заместитель главного врача по экономике и экономист были уволены.

Однако, по словам медработников, вопрос с доплатами так и не решён.

- Отдали лишь наши долги по стимулирующим за два месяца, а зарплату продолжают платить в размере голого оклада, - пожаловались на днях нашему изданию медики. - Денег сказали нет.

Информацию прокомментировали в региональном Минздраве:

- В марте текущего года работникам Сосенской больницы произведены выплаты стимулирующего характера за ноябрь-декабрь 2019 года. Согласно устной информации главного врача ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №3», 15 апреля текущего года будут выплачены стимулирующие выплаты за январь 2020 года. Далее ежемесячно работникам будут устанавливаться выплаты стимулирующего характера согласно действующему положению об оплате труда работников.

В то же время пациенты поликлиники рассказали, что в Сосенской поликлинике уже несколько месяцев не работает лифт. Им тяжело подниматься к врачам на третий и четвёртый этажи. По информации министерства здравоохранения, ремонт лифта планируется произвести в текущем году.

 

Елена Французова
Опубликовано: 26.03.2020 07:19 1 380
Тэги: общество зарплата здравоохранение
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