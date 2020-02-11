$ 63.77 0.30
69.82 0.19
Главная Новости Общество

Козельские медработники жалуются, что их оставили без доплат

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 16:01 2 1417
Козельские медработники жалуются, что их оставили без доплат

В «Народных новостях» наш читатель пожаловался на то, что медицинские работники Сосенской поликлиники в Козельском районе остались без доплат.

- Всем работникам перестали выплачивать стимулирующие выплаты с ноября месяца и по сей день, - написал пользователь Xbox. - Медсестры стали получать зарплату в размере 14 тысяч, санитарки, понятно, ещё меньше... Исполняющий обязанности главврача Василий Петрович Савельев на собрании заявил, что все деньги идут на покрытие долгов Ульяновской больницы, которая была к нам присоединена. Никто никаких мер не предпринимает.

В областном Минздраве отказались комментировать ситуацию по телефону. Во вторник, 11 февраля, мы отправили официальный запрос. После этого на официальной странице минздрава в «ВКонтакте» появилась информация о зарплатах работников в Сосенской поликлинике.

- Фактическая средняя заработная плата медицинских работников в 2019 году составила: у врачей – 61 561 рубль, у среднего медицинского персонала – 31 308 рублей, у младшего медицинского персонала – 22 928 рублей. В январе 2020 года: у врачей – 65 682 рубля, у среднего медицинского персонала – 30 053 рубля, у младшего медицинского персонала – 23 406 рублей, - говорится в сообщении. - В полном объеме ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №3» выплачиваются стимулирующие выплаты следующим категориям медицинских работников первичного звена и учреждений и подразделений скорой медицинской помощи:  фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений и подразделений скорой медицинской помощи: 5000 рублей в месяц врачам, 3500 рублей в месяц фельдшерам (акушеркам), 2500 рублей медицинским сестрам;  врачам-терапевтам участковым, врачам – педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) – 10 000 рублей в месяц, медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей – педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) – 5000 рублей в месяц.

Однако сотрудники Сосенской поликлиники утверждают, что получают гораздо меньше. В качестве доказательства нам прислали зарплатную квитанцию за декабрь. В ней указано, что медработник на руки получил лишь около 17 тысяч рублей. Так как в квитке содержаться личные данные, которые позволяют идентифицировать человека, мы его не публикуем, опасаясь негативных последствий для медработника. Также у редакции есть коллективное обращение сотрудников поликлиники в трудовую инспекцию.

- Все запуганы, - признаётся один из работников.

Напомним, что год назад в Калужской области для доступности и улучшения качества медицинских услуг произошло объедение районных больниц. После этого жители стали жаловаться, что к специалистам стало попасть труднее. Однако чиновники рапортовали, что качество медицинских услуг повысилось. Для того, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле, мы побывали в Медынской и Кондровской ЦРБ. После нашей публикации губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на областной планёрке обсудил с главами районов последствия объединения больниц.

По мнению Артамонова, если глава Ферзиковского района докладывает, что жители довольны, а глава Медынского даёт противоположную информацию, значит, что-то неправильно делается в Медыни. В итоге губернатор предложил ввести в больницах новую должность – гендиректора. Он будет заниматься решением административных вопросов.

А вы работаете в медучреждениях? Как у вас с зарплатой? Расскажите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 16:01 2 1417
Тэги: общество здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Профориентационный проект «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара» стартовал в Калуге
Сегодня 10:36
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подготовка к похоронам: что нужно сделать?
Аренда опалубки перекрытий: предназначение, виды конструкций
Уличный светодиодный экран

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru