Козельские медработники жалуются, что их оставили без доплат

В «Народных новостях» наш читатель пожаловался на то, что медицинские работники Сосенской поликлиники в Козельском районе остались без доплат.

- Всем работникам перестали выплачивать стимулирующие выплаты с ноября месяца и по сей день, - написал пользователь Xbox. - Медсестры стали получать зарплату в размере 14 тысяч, санитарки, понятно, ещё меньше... Исполняющий обязанности главврача Василий Петрович Савельев на собрании заявил, что все деньги идут на покрытие долгов Ульяновской больницы, которая была к нам присоединена. Никто никаких мер не предпринимает.

В областном Минздраве отказались комментировать ситуацию по телефону. Во вторник, 11 февраля, мы отправили официальный запрос. После этого на официальной странице минздрава в «ВКонтакте» появилась информация о зарплатах работников в Сосенской поликлинике.

- Фактическая средняя заработная плата медицинских работников в 2019 году составила: у врачей – 61 561 рубль, у среднего медицинского персонала – 31 308 рублей, у младшего медицинского персонала – 22 928 рублей. В январе 2020 года: у врачей – 65 682 рубля, у среднего медицинского персонала – 30 053 рубля, у младшего медицинского персонала – 23 406 рублей, - говорится в сообщении. - В полном объеме ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №3» выплачиваются стимулирующие выплаты следующим категориям медицинских работников первичного звена и учреждений и подразделений скорой медицинской помощи: фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений и подразделений скорой медицинской помощи: 5000 рублей в месяц врачам, 3500 рублей в месяц фельдшерам (акушеркам), 2500 рублей медицинским сестрам; врачам-терапевтам участковым, врачам – педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) – 10 000 рублей в месяц, медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей – педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) – 5000 рублей в месяц.

Однако сотрудники Сосенской поликлиники утверждают, что получают гораздо меньше. В качестве доказательства нам прислали зарплатную квитанцию за декабрь. В ней указано, что медработник на руки получил лишь около 17 тысяч рублей. Так как в квитке содержаться личные данные, которые позволяют идентифицировать человека, мы его не публикуем, опасаясь негативных последствий для медработника. Также у редакции есть коллективное обращение сотрудников поликлиники в трудовую инспекцию.

- Все запуганы, - признаётся один из работников.

Напомним, что год назад в Калужской области для доступности и улучшения качества медицинских услуг произошло объедение районных больниц. После этого жители стали жаловаться, что к специалистам стало попасть труднее. Однако чиновники рапортовали, что качество медицинских услуг повысилось. Для того, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле, мы побывали в Медынской и Кондровской ЦРБ. После нашей публикации губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на областной планёрке обсудил с главами районов последствия объединения больниц.

По мнению Артамонова, если глава Ферзиковского района докладывает, что жители довольны, а глава Медынского даёт противоположную информацию, значит, что-то неправильно делается в Медыни. В итоге губернатор предложил ввести в больницах новую должность – гендиректора. Он будет заниматься решением административных вопросов.

А вы работаете в медучреждениях? Как у вас с зарплатой? Расскажите в комментариях!