Гендиректоров предложили поставить во главе калужских больниц

В понедельник, 10 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ обратил внимание на то, что не все жители довольны объединением больниц в районах.

Напомним, что почти год назад к ЦРБ Кировского района присоединили больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов, к ЦРБ Людиновского района — Жиздринского и Хвастовичского, к Юхновскому стационару — Износковскую и Мосальскую больницы, к Сухиничской — Мещовскую и Думиничскую, к Козельской ЦРБ — райбольницу Ульяновского района, а к Дзержинской — Медынскую. Кроме того, к Хлюстинской больнице Калуги относится ЦРБ Ферзиковского района, к Калужской городской больнице № 5 — Перемышльская, а к ЦРБ Жуковского района — больница в Кремёнках.

К чему привело объединение больниц Кондрово и Медыни, мы рассказывали в нашем материале.

- Сначала были некоторые опасения, но сейчас, можно говорить, что в целом население довольно теми мероприятиями, которые были проведены, - сообщил 10 февраля глава администрации муниципального района «Ферзиковский район» Александр СЕРЯКОВ. - Сам персонал почувствовал изменения... Многие отметили, что сейчас они понимают, что заработную плату они зарабатывают, а не получают - как поработали, так и получили. В целом, у сотрудников не большой, но рост заработной платы.

А вот глава Медынского района Николай Козлов рассказал, что пока жители Медыни недовольны тем, что происходит. После недавнего отчёта главврача объединенных больниц Медыни, Товарково и Кондрово, было множество вопросов. Он предложил, чтобы жители отдалённых деревень всё-таки обслуживались в Медыни.

- Понятное дело, что проблема возникает тогда, когда нет должного руководства, - считает губернатор Калужской области. - За такие вещи надо немедленно освобождать от занимаемой должности главного врача. Немедленно. Я имею ввиду Кондровской больницы... Врача ни одного не сократили, медицинского работника ни одного не сократили. Вам надо лично вместе с главным врачом поехать в Кондрово, поговорили бы с персоналом этой больницы, с главным врачом, пристыдили, вышли бы на министра здравоохранения... Как-то разобрались в этом вопросе.

Глава региона напомнил, для чего была проведена реформа. По мнению Артамонова, если глава Ферзиковского района докладывает, что жители довольны, а глава Медынского даёт противоположную информацию, значит, что-то неправильно делается в Медыни.

- Основная цель - жители любого населенного пункта должны иметь одинаковые условия с точки зрения доступности медицинской помощи. Поэтому их прикрепляют к полноформатным учреждениям, - напомнил губернатор. - От Медыни до Кондрово ехать 15 минут. Вы просто не знаете, как люди на северах живут – Коми, Хабаровский край и так далее. Бедные мы тут, тяжело нам... Довести до абсурда можно любую ситуацию... Можно дать машину фельдшеру, он поедет там за грибами, куда угодно, к бабушке ни разу не покажется... Надо, пожалуйста, я приеду. Встретимся с вашими жителями, выслушаю и разложу всё по полочкам - кто у вас там прав, кто виноват и главному врачу вашему этому по одному месту попадёт. Осталось только привести в чувство зарвавшихся руководителей.

Потом Артамонов рассказал, что увольнять главврача Центральной межрайонной больницы № 6 не надо. Лучше во все больницы ввести новую должность - генерального директора, который будет заниматься административной работой.

- Сегодня главные врачи превратились в главных завхозов! – сказал губернатор. - Начнём с межрайонных больниц. Должен быть главный врач и никто не должен вмешиваться в лечебную деятельность. И должен быть генеральный директор. Он будет заниматься крышами, покраской, побелкой, вениками – хозяйственные вопросы будет решать, как Кривовичев в драмтеатре... Найдите хороших управленцев, это могут и бывшие главы районов.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!