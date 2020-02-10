$ 63.47 0.67
69.63 0.55
Главная Новости Общество

Гендиректоров предложили поставить во главе калужских больниц

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.02.2020 15:06 8 1673
Гендиректоров предложили поставить во главе калужских больниц

В понедельник, 10 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ обратил внимание на то, что не все жители довольны объединением больниц в районах.

Напомним, что почти год назад к ЦРБ Кировского района присоединили больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов, к ЦРБ Людиновского района — Жиздринского и Хвастовичского, к Юхновскому стационару —  Износковскую и Мосальскую больницы, к Сухиничской —  Мещовскую и Думиничскую, к Козельской ЦРБ — райбольницу Ульяновского района, а к Дзержинской — Медынскую. Кроме того, к Хлюстинской больнице Калуги относится ЦРБ Ферзиковского района, к Калужской городской больнице № 5 — Перемышльская, а к ЦРБ Жуковского района — больница в Кремёнках.

К чему привело объединение больниц Кондрово и Медыни, мы рассказывали в нашем материале.

- Сначала были некоторые опасения, но сейчас, можно говорить, что в целом население довольно теми мероприятиями, которые были проведены, - сообщил 10 февраля глава администрации муниципального района «Ферзиковский район» Александр СЕРЯКОВ. - Сам персонал почувствовал изменения... Многие отметили, что сейчас они понимают, что заработную плату они зарабатывают, а не получают - как поработали, так и получили. В целом, у сотрудников не большой, но рост заработной платы.

А вот глава Медынского района Николай Козлов рассказал, что пока жители Медыни недовольны тем, что происходит. После недавнего отчёта главврача объединенных больниц Медыни, Товарково и Кондрово, было множество вопросов. Он предложил, чтобы жители отдалённых деревень всё-таки обслуживались в Медыни.

- Понятное дело, что проблема возникает тогда, когда нет должного руководства, - считает губернатор Калужской области. - За такие вещи надо немедленно освобождать от занимаемой должности главного врача. Немедленно. Я имею ввиду Кондровской больницы... Врача ни одного не сократили, медицинского работника ни одного не сократили. Вам надо лично вместе с главным врачом поехать в Кондрово, поговорили бы с персоналом этой больницы, с главным врачом, пристыдили, вышли бы на министра здравоохранения... Как-то разобрались в этом вопросе.

Глава региона напомнил, для чего была проведена реформа. По мнению Артамонова, если глава Ферзиковского района докладывает, что жители довольны, а глава Медынского даёт противоположную информацию, значит, что-то неправильно делается в Медыни.

- Основная цель - жители любого населенного пункта должны иметь одинаковые условия с точки зрения доступности медицинской помощи. Поэтому их прикрепляют к полноформатным учреждениям, - напомнил губернатор. - От Медыни до Кондрово ехать 15 минут. Вы просто не знаете, как люди на северах живут – Коми, Хабаровский край и так далее. Бедные мы тут, тяжело нам... Довести до абсурда можно любую ситуацию... Можно дать машину фельдшеру, он поедет там за грибами, куда угодно, к бабушке ни разу не покажется... Надо, пожалуйста, я приеду. Встретимся с вашими жителями, выслушаю и разложу всё по полочкам - кто у вас там прав, кто виноват и главному врачу вашему этому по одному месту попадёт. Осталось только привести в чувство зарвавшихся руководителей.

Потом Артамонов рассказал, что увольнять главврача Центральной межрайонной больницы № 6 не надо. Лучше во все больницы ввести новую должность - генерального директора, который будет заниматься административной работой.

- Сегодня главные врачи превратились в главных завхозов! – сказал губернатор. - Начнём с межрайонных больниц. Должен быть главный врач и никто не должен вмешиваться в лечебную деятельность. И должен быть генеральный директор. Он будет заниматься крышами, покраской, побелкой, вениками – хозяйственные вопросы будет решать, как Кривовичев в драмтеатре... Найдите хороших управленцев, это могут и бывшие главы районов.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.02.2020 15:06 8 1673
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Ежегодный командный турнир по боулингу "Кубок ДОНОРА - 2020"
27 янв 2020 11:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подготовка к похоронам: что нужно сделать?
Аренда опалубки перекрытий: предназначение, виды конструкций
Уличный светодиодный экран

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru