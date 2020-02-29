После скандала в Сосенской поликлинике начались увольнения

Сообщение о проблемах с зарплатами медиков в Сосенском появилось на нашем сайте www.kp40.ru, в разделе «Глас народа».

— Всем работникам перестали выплачивать стимулирующие выплаты с ноября месяца и по сей день, — ​написала сотрудница Сосенской поликлиники Козельского района. — ​Медсёстры стали получать зарплату в размере 14 тысяч, санитарки, понятно, ещё меньше… Исполняющий обязанности главврача на собрании заявил, что все деньги идут на покрытие долгов Ульяновской больницы, которая была к ним присоединена. Никто никаких мер не предпринимает.



Расследование зашло в тупик

В областном минздраве после нашего обращения с просьбой прокомментировать ситуацию обещали разобраться в ней и провести собственное расследование.

— Фактическая средняя заработная плата медицинских работников в 2019 году составила: у врачей — ​61 561 руб­ль, у среднего медицинского персонала — ​31 308 руб­лей, у младшего медицинского персонала — ​22 928 руб­лей, — ​ответил нам минздрав в официальном письме. Нарушений в начислении зарплаты в Сосенской поликлинике не выявлено.

Однако сотрудники поликлиники утверждают, что получают гораздо меньше, чем сказано в официальных цифрах. В качестве доказательства они прислали нам зарплатную квитанцию за декабрь. В ней указано, что медработник на руки получил лишь около 14 тысяч руб­лей.

В минздраве на это пояснили, что стимулирующие выплаты не получили только те работники, которые не выполнили план. В свою очередь сотрудники поликлиники подчёркивают, что нагрузка у них за это время не снизилась — ​люди меньше болеть не стали.

— Сотрудники поликлиники боятся, что после обращения в СМИ их уволят, — ​признаётся нам один из работников, по понятной причине пожелавший остаться неизвестным. — ​А прожить на 14 тысяч невозможно.

Однако несмотря на все свои страхи, они написали коллективное обращение в трудовую инспекцию. Его подписали около 50 человек.



Посыпались увольнения

После публикации заметки о проблеме сосенской больницы на нашем сайте эту тему вынесли на планёрку в правительстве области, которая стала первой, проведённой врио губернатора Владиславом Шапшой.

В итоге министр здравоохранения Константин Баранов лично занялся проблемой и дважды побывал в поликлинике. К освещению темы подключился ОНФ и правительственное телевидение.

После этого Баранов, ранее утверждавший, что проблемы нет, признал, что его ввели в заблуждение.

— Министерство здравоохранения Калужской области проводит проверку обоснованности начисления стимулирующих выплат к заработной плате, которая на данный момент ещё не завершена, — ​сообщили нам в минздраве. — ​По имеющейся информации, факты полной или частичной невыплаты заработной платы не подтвердились. Заработная плата выплачивалась в полном объёме. Часть сотрудников больницы в декабре и январе недополучили стимулирующих выплат. При этом стимулирующие выплаты были выплачены в полном объёме сотрудникам скорой помощи, ФАПов, участковым терапевтам и медсёстрам, участковым педиатрам и медсёстрам.

Основным показателем для установления выплат стимулирующего характера в учреждении является «выполнение утверждённого плана программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи».

Значение показателя для установления выплаты не может быть ниже 95%. При соблюдении данного условия рассматриваются другие показатели и критерии их оценки для установления стимулирующей выплаты.

В отношении главного врача вынесено дисциплинарное взыскание, заместитель главного врача по экономике и экономист уволены, — ​такими словами заканчивается официальный ответ минздрава.

Мы продолжим держать связь с работниками сосенской больницы и посмотрим, что будет дальше с их зарплатами.

О реформе медицины и её проблемах говорят много и давно. Поправить ситуацию был призван нацпроект «Здравоохранение». Именно в рамках него и произошло объединение больниц, вызвавшее столько вопросов и недовольства жителей Калужской области.

Однако информации о реализации этого нацпроекта в Калужской области не так уж и много. Между тем калужане и жители области при обращении в поликлинику или больницу испытывают всё больше сложностей и трудностей.

В связи с этим мы решили поглубже разобраться с тем, как в нашем регионе идёт реализация нацпроекта «Здравоохранение», с какими проблемами сталкиваются врачи и пациенты, а какие изменения, наоборот, улучшают качество медицинских услуг. Дорогие читатели, просим вас помочь нам в этом.

Расскажите о своём опыте обращения в больницы и поликлиники. С какими проблемами сталкивались? Получили желаемое или остались недовольны?

Свои истории можете оставлять в комментариях к этой статье на нашем сайте по адресу: www.kp40.ru\bol1,

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perekrestok@kp.kaluga.ru,

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звоните по телефону в Калуге: 79–04–54, доб. 222.

Просим вас в письме указывать дату посещения больницы или поликлиники, о которой делитесь историей, и её название.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.02.2020. Ещё больше интересных материалов можно найти на сайте архива издания.