Калужан просят перенести свадьбы из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 жителей Калуги просят перенести на более поздний срок торжественные церемонии регистрации брака. Соответствующее обращение на сайте городской управы в среду, 25 марта, опубликовало управление ЗАГС.
- Рекомендуем лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок либо ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, - говорится в сообщении.
В Калужской области, напомним, официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом. Тесты ещё двух человек показали положительный результат, однако их ещё не проверили в московской лаборатории.
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