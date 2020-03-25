Жириновский высказался про главного врача из Калуги

Как мы уже рассказывали, на этой неделе стало известно, что главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков в разгар эпидемии коронавируса улетел на отдых в Таиланд. Он выехал из страны ещё до введения каких-либо ограничений, однако руководство региона считает такой поступок неправильным. Врачу грозит увольнение.

Во вторник, 24 марта, по этой ситуации высказался известный российский политик Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

- Нужно ввести жесткую ответственность за нарушение правил карантина, я этот вопрос уже поднимал в Госдуме, - приводит его слова «Вечерняя Москва» https://vm.ru. - Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации. В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд. Тоже нужно диплом у него отобрать.

Сам Владимир Кондюков, напомним, не считает себя виновным.

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