«Корона короне рознь!» Калужанка запустила необычный фотопроект о коронавирусе

Этот проект родился на волне паники, которую испытала жительница Калуги Маргарита ОСИНА несколько дней назад, когда поняла, что коронавирус лишил её любимой работы. Рита работает в сфере внутреннего туризма: организовывает экскурсии.

- Наш бизнес не просто встал, а пошёл в минус, - говорит она. – Люди боятся, перестраховываются, отменяют туры даже на лето. В общем, работы нет, зато есть ипотека и другие жизненные потребности. Естественно, мы с мужем, наши мамы запаниковали: как будем платить кредит за квартиру, кормить детей (у Риты и её мужа растут сын и дочь. – Прим. ред.).

- На тот момент всё действительно казалось очень страшным, - рассказывает калужанка. - В слезах я взяла в руки бумажку, вырезала из неё две короны – хотела, чтобы сын и дочь потом их раскрасили. Но сначала решила сфотографировать детей в этих коронах. Когда увидела снимки, поняла, что хочу показать их друзьям и таким образом рассказать им, что я чувствую в эти дни: страх, одиночество. Особенно мне хотелось рассказать о детском одиночестве, потому что многие дети, по сути, оказались брошенными сейчас: их родители вынуждены работать и потому оставляют детей дома одних. В то же время я понимаю, что сейчас, как никогда, мы должны быть внимательными к своим близким, поддерживать их и любить.

Свой проект Рита назвала «Корона короне рознь!» Каждый день она выкладывает снимки на своих страницах в социальных сетях. Это помогает ей отвлечься от страха перед неизвестностью. Понравились фотографии и родным Маргариты.

- Свекровь прислала мне чудесный ответ: «Пока мы улыбаемся в такой ситуации, нас невозможно сломить», - говорит моя собеседница.

- Сейчас паника немного отпустила? – спрашиваю я.

- Пришло понимание, что так или иначе, но жизнь продолжается и мы обязательно найдём выход из этой ситуации.

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