Анатолий Артамонов стал почётным гражданином Калужской области

Бывший губернатор Анатолий АРТАМОНОВ в четверг, 19 марта, стал почётным гражданином Калужской области. За соответствующее решение единогласно проголосовали депутаты Заксобрания на заседании в Калуге.

- Звание присвоено за выдающие заслуги в деятельности, способствующие социально-экономическому развитию области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, - говорится в сообщении регионального парламента.

Артамонов стал 32 в списке почётных граждан нашей области. Также в него входит, например, Георгий Жуков, Александр Чижевский, Константин Циолковский, Серафим Туликов, Юрий Лужков и Максим Акимов.