Первый пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. В четверг, 19 марта, об этом рассказали в столичном оперативном штабе.

- Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта, - пояснили там. - С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь, пояснили медики.

Всего в России на 18 марта известно о 147 больных новым коронавирусом. В Калуге подтверждён один случай.

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