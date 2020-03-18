В Калуге завыли сирены

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 18 марта, в Калуге и других населенных пунктах нашей области МЧС проверяет систему оповещения.

В период с 9:30 до 11:00 планируется включение сирен, рассказали KP40 в ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщают наши читатели, ровно в 9:30 сирены были слышны на Салтыкова-Щедрина, Киевке, Малинниках, Огарева, Хрустальной, у парка Циолковского и в районе 906 базы.

А вы слышали сирену? Пишите в комментариях!