Александр Лапин рассказал, как лучше издать свою книгу

В прошлом году в Калуге с большим успехом прошла творческая встреча с писателем Александром ЛАПИНЫМ. Поводом послужил выход его масштабного романа «Крымский мост». А сейчас известный автор проводит цикл литературных мастер-классов, стать участником которых в онлайн-режиме может каждый калужанин.

На днях вышла девятая часть цикла.

Когда книга написана – это только полдела. Ее еще нужно напечатать. Какой способ предпочесть? Что лучше: отдать все на откуп издательства, довольствуясь небольшими отчислениями с продаж, или самостоятельно продвигать собственные произведения? Выгодно ли продавать электронные копии в интернете?

И в каких случаях поможет краундфандинг? В новом выпуске программы, посвященной основам писательского мастерства, автор популярных романов Александр Лапин рассматривает разные варианты издания книг и делится своим уникальным опытом.

Предыдущие выпуски цикла опубликованы здесь.