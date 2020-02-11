Известный писатель поделился секретами создания захватывающего сюжета

В прошлом году в Калуге с большим успехом прошла творческая встреча с писателем Александром ЛАПИНЫМ. Поводом послужил выход его масштабного романа «Крымский мост». А сейчас известный автор проводит цикл литературных мастер-классов, стать участником которых в онлайн-режиме может каждый калужанин.

На днях вышла седьмая часть цикла.

Почему писатель не должен стесняться экспериментировать с формой? Какие жанры сегодня привлекают аудиторию? Как сделать так, чтобы даже философский роман читался на одном дыхании? Можно ли вообще интеллектуальную литературу разбавлять «популярными» приемами? Но как при этом соблюсти баланс и не сорваться в пропасть дурного вкуса? А еще — при чем тут Лаврентий Берия и его сексуальные похождения? Об этом и многом другом – в новом выпуске программы Александра Лапина, посвященной основам писательского мастерства.

В Калуге книги Лапина можно заказать, позвонив по телефону (4842) 79-04-54, добавочный 102.

Предыдущие выпуски цикла: