Александр Лапин: «Хотел отдохнуть хотя бы год, но уже пишу новый роман»

Автор «Крымского моста» — о творчестве, о масонах и о ситуации в стране.

Во вторник, 30 июля, в Калуге, в библиотеке имени Некрасова, прошла творческая встреча с писателем Александром Лапиным. А поводом послужил выход его масштабного романа «Крымский мост». Желающих пообщаться с автором 6-томного «Русского креста» и узнать о новом его произведении, несмотря на летне–дачный сезон и будний день, оказалось немало. К назначенному часу читальный зал «Некрасовки» был полностью заполнен любителями хорошей литературы. Стоит отметить, что собрались на презентацию люди разных поколений.

Нужно уметь сокращать

Роман, по словам автора, конечно же, о любви, разворачивающейся на фоне исторических событий.

— Сегодня книга, прежде всего, должна «читаться», — делится Александр Алексе­евич. — И этот роман читается влёт. Здесь есть головокружительный сюжет с путешествием вокруг Европы, раскрытием масонских тайн и походом в Крым. Здесь художественное переплетается с историческим. В одном из интервью я сказал, что ковал эту книгу, как дамасский клинок, сплавляя воедино множество смыслов и подоплёк.

К беседе с писателем подготовились основательно.

К масонам Лапин питает если не особую «любовь», то специфический интерес уж точно.

— О них я знаю столько, что могу написать ещё 3 такие книги. Но главный критерий для меня — это оценка жены, которая может честно сказать, когда её уже начинает тошнить от моих масонов. И тогда приходится кромсать текст, оставляя только необходимое, чтобы человек мог читать, не спотыкаясь. Я ведь журналист и редактор, так что сокращать умею.

Но много говорить о том, что уже сделано, не в характере Лапина, поэтому, коротко рассказав о новом романе, он подытожил вступительное слово ироничной репликой и предложил перейти к вопросам читателей.

— Иногда я открываю «Крымский мост» и думаю: «Молодец». Но нужно двигаться дальше.

Открыла встречу зав. библиотекой Лариса Анатольевна КУЗНЕЦОВА.

«Книга живых»

Не слишком изобретательные журналисты обычно приберегают классический вопрос о творческих планах на конец интервью, а вот любознательные калужане задали его первым делом. А в планах (вернее, уже в работе) — очередной роман. На этот раз — настоящая эпопея из 4 частей. Рабочее название — «Книга живых», по аналогии с древними «Книгами мёртвых». Толчком к работе послужила смерть самого близкого друга.

— Когда я закончил предыдущий роман, то подумал, что надо отдохнуть и хотя бы год ничего не писать. А потом поехал в шолоховские места и посетил несколько казачьих музеев. И, вот уже возвращаясь назад, я понял, зачем вообще туда отправился. Там я обнаружил очень важную вещь: Россия до сих пор разделена, мы не чувствуем себя единым народом. И казаки — наиболее наглядный пример.

Вторая часть книги будет во многом автобио­графичной, поскольку посвящена она Казахстану, где писатель прожил 22 года. Скоро исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза — новый роман призван осмыслить те события и то, к чему они привели.

В «Некрасовке» был аншлаг.

Журналист vs писатель

— Журналист оперирует понятиями, а писатель — образами, — отвечает Лапин на вопрос одного из читателей о разнице между этими двумя из своих ипостасей. — Герои книги должны не просто что-то рассказывать и философствовать, а жить и действовать. Чтобы писать, нужно много читать и многое знать. А я за свои почти 70 лет не сидел сиднем. Можно сказать, я прожил 5 жизней, 5 раз менял место жительства, вот последний раз переехал в Воронеж из Москвы. Кем я только не был — солдатом, менеджером, журналистом, предпринимателем… А сколько было встреч с интересными людьми! Поэтому и книги получаются насыщенными.

У власти вышел «срок годности»

Романы Лапина всегда затрагивают актуальные политические проблемы, поэтому у читателей не могло не возникнуть вопросов на эту тему. За пределами творчества писатель обычно не слишком охотно говорит о политике, однако в этот раз Александр Алексеевич своими мыслями о положении дел в стране с собравшимися всё же поделился:

— Я считаю, что у каждого политика есть определённый «срок годности». Нынешняя команда исчерпала свой потенциал к 2011/12 годам. Государственные институты были восстановлены, за это им нужно сказать спасибо, но теперь надо двигаться дальше. Сегодня новых идей у них, кроме закручивания гаек, придумывания новых штрафов и сборов с населения денег на неэффективные национальные проекты, нет. Главная проблема состоит в том, что народ изменился, а власть — нет, и она пытается убедить нас, будто лучше знает, что нам нужно. Об этом говорит и ситуация в Москве, где на митинге задержали больше тысячи человек. Они всего лишь хотят, чтобы зарегистрировали 15 независимых кандидатов. Я не говорю сейчас о том, насколько хороши или плохи эти кандидаты, но у людей должно быть право выбора.

А в конце творческой встречи Лапин подарил библиотеке несколько своих книг с автографом. Подписанные экземпляры получили и авторы лучших вопросов. Читатели долго не хотели отпускать А. Лапина, но даже самая интересная беседа не может продолжаться бесконечно. Однако, видя интерес публики, можно не сомневаться, что эта встреча далеко не последняя.

Фото на память с поклонниками творчества.

Книга с автографом украсит домашнюю библиотеку.