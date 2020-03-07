Шапша рассказал, как приучит чиновников к социальным сетям

В пятницу, 6 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША встретился с журналистами. Он подчеркнул, что это не пресс-конференция, поэтому он ждёт не вопросов от СМИ, а высказываний о проблемах, которые волнуют журналистов и жителей.

Конечно, журналисты не удержались и задали Шапше несколько вопросов. В частности, про соцсети. Напомним, что врио губернатора сказал чиновникам, что они должны завести аккаунты в социальных сетях.

Шапша рассказал, что свои страницы в соцсетях он ведёт после 10-11 вечера. Иногда посты забрасывает, когда едет в машине с одного совещания на другое.

- Это дополнительная нагрузка, я это понимаю. И пошёл на это ещё несколько лет назад. Активно участвую во всех дискуссиях, может быть, излишне откровенно, но это честно. Поэтому стоит потратить своё время, чтобы поднять наиболее острые вопросы, - считает Шапша.

Глава области подчеркнул, что не на все вопросы он сможет лично ответить. Но для этого есть его помощники, которые передают информацию в ведомства.

Но есть темы, мимо которых он не может пройти. Например, бор. Напомним, после нашей публикации о том, что с января идёт массовая вырубка сосен, врио губернатора приехал в бор.

- Я там много лет люблю гулять. И прекрасно понимаю, как люди относятся к этому месту... Это мое особое беспокойство вызвало, именно по этому я так быстро отреагировал.

Шапша считает, что приучить чиновников к открытости в соцсетях будет непросто. Как минимум на это уйдёт год.

- Пересилить себя и понять, что твоя работа, кроме того, чтобы что-то сделать, об этом рассказать или ответить на вопрос, - огромный психологический барьер, - считает Шапша. - Очень сложно это быстро сделать. Будем это делать настойчиво, в том числе и своим примером, жертвуя своим временем, чтобы показать, что это можно делать самому. А на это меня вдохновил пример одного предпринимателя... У него миллиардные обороты, 10 компаний с мировым именем, многодетная семья и он ведёт [страницы] и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке», и «ВКонтакте». И всё сам.

Журналисты отметили, что некоторые министры ведут свои страницы лишь формально, видно что пишут не сами, а их помощники

- Заводить аккаунт - это как ребёнку встать на ноги. Родился, ходить не умеет... Когда ребёнок рождается, он ходить умеет? Нет. Он побежит сразу, как спринтер? Нет. Надо поставить на ноги и научить ходить. Сначала не очень ловко это получилось, с поддержкой, потом лучше, потом его уже не остановишь... И не будет там всё красиво сразу. И не умеют они писать. Некоторые даже говорить не умеют обычным языком. Сажаешь напротив себя: «Объясни, что у тебя за проблема?» И начинает человек рассказывать, и через пять минут я понимаю, что ничего не понял. Вообще ничего не понял, идут канцеляризмы... Это непросто.

Уважаемые читатели, а какими социальными сетями пользуетесь вы? Расскажите в комментариях!