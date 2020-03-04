Глава Калужской области пришёл в «ВКонтакте» и «Одноклассники», его завалили жалобами и стихами

Владислав Шапша читает статью KP40 о вырубках в бору.

На прошлой неделе врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сказал чиновникам, что они должны завести аккаунты в социальных сетях. У самого врио губернатора на тот момент были страницы в Facebook и Instagram. В среду, 4 марта, личные странички врио губернатора появились в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Приветственный пост врио губернатора в «Одноклассниках» собрал немного комментариев. В основном Владиславу Шапше желали успехов в работе, высказывали радость по поводу того, что теперь о своих проблемах можно рассказать ему лично, и даже присылали стихи собственного сочинения.

- Желтою нотой запела на грядке снова весна! Значит в порядке, значит в порядке сердца и солнца струна! Тоненьким взором неба голубень смотрит с земли, не таясь, – написала Екатерина Сафоненко.

А вот в «ВКонтакте» появление врио губернатора сразу же вызвало шквал жалоб. В основном жители области присылали фото разбитых дорог и рассказывали о коммунальных проблемах.

- Поздравляю с назначением! Надеюсь, вас надолго хватит в соцсетях, надеюсь, будет толк! – написала Анна Ноздрина.

- Владислав Валерьевич, добрый день. Просим срочно помощи! Микрорайон Веснушки, Правобережье Калуги. В микрорайоне отсутствует инфраструктура! – пожаловалась Ирина Килина.

- Что думаете по поводу северного обхода Калуги? Мне кажется, это безумие - прокладывать дорогу в лесах, полях и делать выход на Жерело, - написал Роман Овсеевич.



- Вопрос, волнующий всех водителей: что там с дорогами, которые делали по БКАД? – спросил Анатолий Бахтинов.

Пожелания, жалобы и вопросы пока остались без комментариев врио губернатора.

Страницы врио губернатора Калужской области Владислава Шапши в социальных сетях: