Вместо сосен в Калужском бору нашли только пеньки

Утром в четверг, 5 марта, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА провела выездное совещание в бору. Вместе с ней туда выехали краеведы и биологи, обеспокоенные массовой рубкой сосен в лесном массиве. Она идёт в бору с января. В среду, 4 марта, на статью KP40 отреагировал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

По словам городских чиновников, спиливают только аварийные и больные деревья. Но калужские биологи, побывавшие в бору в феврале и осмотревшие уничтоженные сосны, утверждают, что под спил пошли и здоровые деревья.

К сегодняшнему дню спиленные сосны уже вывезли. Поэтому ставить «диагноз» уничтоженным деревьям биологам и лесопатологам пришлось по свежим пенькам. Мнения специалистов разделились. Одни утверждали: сухостой. Другие: сосна была живая, ещё могла постоять.

- Дерево имело признаки корневой гнили, - говорит лесопатолог министерства природных ресурсов и экологии Ольга МИРОНОВА. – Посмотрите: древесина расщепляется на волокна. У сосны есть такое заболевание, как корневая губка и сосновая губка. Сосновая губка вообще имеет признаки очень скрытые. Дерево может стоять до 60 лет со стволовой гнилью внутри. То есть в случае воздействия сильных ветров оно просто могло упасть на тропинку.

- Это дерево представляло угрозу или нет? – поинтересовалась краевед, инженер лесного хозяйства Людмила ПАУТОВА. – Корневая губка распространена по всему бору, её очень много. Угрожало ли это дерево падением? Если такой угрозы не было, то, как вы сами сказали, это дерево могло простоять ещё 60 лет. И какой смысл было убирать его? Не всё, что назначено к рубке, надо убирать. Потому что это разрушает устойчивость леса, снижает его биоразнообразие и запрещено охранным режимом.

Людмила Паутова обратила внимание на ещё одно дерево, помеченное красной краской. Это означает, что сосну должны срубить.

- Дерево больное, но крона не усохшая. То есть оно живое. И его можно оставить.

- А вот это сухостой, - Паутова показывает на дерево, растущее по соседству, - но его не трогают, потому что он никому не интересен. Это живое дерево имеет товарное значение.

Встреча в бору 5 марта.

В бору действительно много сухих деревьев, валежника, который никто не убирает. При этом даже специалисты министерства природных ресурсов говорят, что в первую очередь следовало бы заняться его уборкой, а потом уже санитарной рубкой.

- Как город мог дать разрешение на рубку, если проект лесохозяйственного регламента ещё не принят? Он не прошёл экспертизу, обсуждение, к нему было много нареканий. На этот вопрос мне в МБУ «Калугаблагоустройство» не смогли ответить, - продолжает Паутова.

Варвара Антохина, выслушав её и остальных участников совещания, предложила создать инициативную группу, которая будет разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг бора.

- Я предлагаю раз в месяц встречаться инициативной группой и выработать совместно концепцию: как должны проводиться работы в городском бору, как он должен сохраняться, чтобы он был и доступен жителям, и чтобы в то же время не нарушалась его экосистема, - резюмировала Антохина.

Первое заседание инициативной группы запланировано на 20 марта. На него планируют пригласить представителей горуправы с тем, чтобы они ответили на вопросы: почему было дано разрешение на вырубку, если проект лесохозяйственного регламента ещё не принят, куда вывезли спиленные сосны, для чего предназначены 500 кубометров древесины, которую предполагается ежегодно заготавливать в бору.

Подробнее на эту тему читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 11 марта.