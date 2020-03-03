Перед калужанами извинились за чиновника, предложившего отправить недовольных в «филиал ада на земле»

Временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ прокомментировал эмоциональное выступление одного из своих подчинённых на планёрке в понедельник, 2 марта.

Напомним, начальник Управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН, прибывший в Калугу из Москвы, накануне поделился первыми впечатлениями от нашего города: они оказались очень позитивными – а также выразил удивление по поводу скептического отношения калужан к своей малой родине.

Он предложил найти «лидеров антимнений» и отправить их в столицу Индии Дели, которую он назвал «филиалом ада на земле».

- Здесь, безусловно, эмоции преобладали. Это было его личное мнение, он просто решил поделиться своими впечатлениями, - прокомментировал изданию «Подъём» врио градоначальника Дмитрий Денисов. – Но, если хоть чем-то горожан обидели его слова, то мы, конечно, просим прощения. Я сразу же высказался тогда, что некорректно нас так сравнивать. Я не буду принуждать Васина конкретно извиняться, потому что я не уверен, что он кого-то обидел. Он просто выразился, может быть, не совсем удачно. Он никого не собирался отправлять, потому что «отправлять» — это делать что-то принудительно, а он предложил некую экскурсию, чтобы сравнить. Хотя, это тоже было некорректно, я считаю. С Васиным проведём беседу.