Недовольных калужан чиновник предложил отправить в филиал ада на земле

В понедельник, 2 марта, на планёрке в горуправе выступил новый начальник Управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН. Москвич был назначен на эту должность в середине февраля.

Васин поблагодарил чиновников горуправы за тёплый приём.

- Вы все команда профессионалов, счастлив приглашением в вашу команду, - сказал он.

Затем чиновник поделился впечатлением от города.

- Город произвел на меня, если честно, ошеломительное впечатление, я в восторге от того, что вижу. Объехал я весь мир, был более чем в 100 странах, в сотнях муниципалитетов... Калуга, ее старая часть, напоминает Москву нашего детства, нашей юности больше, чем Москва нынешняя, - в своих словах он обращался ещё к одному москвичу из калужской горуправы – главному архитектору Калуги Алексею КОМОВУ.

- Удивление у меня вызывает, честно, я личное своё мнение высказываю, скептическое отношение калужан к своему городу. Не понимаю, почему. Слышал разговоры про грязь, про какую-то неустроенность. В связи с этим маленькая ремарка. Предлагаю лидеров антимнений как-то найти, объединить и за счёт каких-то компаний, бизнеса городского отправить, например, в четырехдневную – не более – туристско-экскурсионную поездку в город Дели, в Индию, - предложил неожиданно Васин.

Он рассказал, что в 2017 году был в Дели, после этой поездки выкинул все вещи, которые были на нём в Индии.

- И не дай Бог нам с вами в таком месте хотя бы на один день очутиться. Смело после этого считаю Дели филиалом ада на земле! – сказал Васин.

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ не оценил такое предложение.

- Сравнение с Дели, с моей точки зрения, не очень. Калужане сравнивают [город] с Москвой - столицей нашей, а также со столицами регионов, которые далеко продвинулись в вопросах благоустройства в связи с наличием там достаточного высокого уровня обеспечения, - сказал Денисов. - Мы тоже подтягиваемся.

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