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Рулить калужской экономикой назначили москвича

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 12.02.2020 12:52 17 3324
Рулить калужской экономикой назначили москвича

В среду, 12 февраля, стало известно о новом кадровом назначении в городской управе Калуги. Должность заместителя начальника Управления экономики и имущественных отношений занял Владимир ВАСИН (на фото). При этом он также будет исполнять обязанности заместителя городского головы.

Владимиру Васину 41 год, он родом из Москвы, имеет профессиональное экономическое образование. Квалификацию «экономист» Васин получил в 2001 году после окончания Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

В 2004 году Владимир Васин окончил аспирантуру Всероссийского заочного финансово-экономического института. Свободно владеет английским языком. Женат, является многодетным отцом.

В период с 2005-го по 2014 годы он работал финансовым директором Фонда «Народная Инициатива». Затем был финансовым директором ООО «Меркурий».

- Владимир Васин – мой единомышленник, успешный, состоявшийся человек, у которого всё правильно с целеполаганием, - прокомментировал kp40.ru исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. –  Уверен, что он принесёт пользу нашему городу.

Мы поинтересовались у градоначальника, почему Владимир Васин назначен заместителем начальника управления, а не начальником.

- Должность начальника управления формально занята мной, - пояснил Дмитрий Денисов. – Я также временно исполняю полномочия городского головы до избрания нового состава городской Думы. До выборов – менее года. Это особенности устава нашего муниципального образования.

Напомним, ранее должность заместителя начальника Управления экономики и имущественных отношений занимал Виталий ЕРЕМЕЕВ. В понедельник, 10 февраля, он уволился.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 12.02.2020 12:52 17 3324
Тэги: общество владимир васин дмитрий денисов виталий еремеев
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