Гостеприимство и радушие сделают фишкой Калуги

В понедельник, 2 марта, на планёрке в горуправе недавно назначенный начальник Управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН не только отправил недовольных калужан в Индию, но и рассказал, какие цели перед собой ставит.

- Цель самая благая – сделать Калугу самым комфортным для жизни городом в ЦФО с благоприятным инвестиционным и бизнес-климатом. Задачи при первом приближении кажутся страшными, нереалистичными и непонятными, но, тем не менее, мы считаем, что цель должна быть высока. И надо к ней стремиться, - сказал Васин. - На пути к этой цели мы бы очень хотели создать в городе атмосферу радушия и гостеприимства. Это очень важно. Город хоть и не маленький, но и не большой. У меня складывается впечатление, что максимум через два рукопожатия или поцелуя с прекрасной половиной все друг друга так или иначе знают... Радушие и гостеприимство должны стать нашей фишкой, нашим коньком, нашим отличием от всех остальных регионов.

С помощью такой фишки в город собираются заманить новых потребителей.

- Новые потребители – это, в первую очередь, жители Калужской области, которые должны, в нашем понимании, на выходных, на праздниках ехать не в Москву и тратить там свои деньги, они должны приезжать в Калугу, в Обнинск - в наши города, на наши земли. И в первую очередь получать здесь за свои деньги уровень сервиса и уровень удовлетворения по самым высшим мировым стандартам.

Также новыми потребителями Васин назвал жителей Тульской, Московской и Брянской областей.

- В городе есть что посмотреть благодаря многолетней работе и заботе губернатора Артамонова Анатолия Дмитриевича, - заявил Васин. - Создан мощный фундамент, на котором можно строить здание любой высоты. Давайте не останавливаться, будем строить новую Калугу будущего.

Уважаемые читатели, а чем ещё Калуга может привлечь туристов? Пишите в комментариях!