Артамонов получил должность в Совете Федерации

Напомним, Артамонов был наделен полномочиями члена Совета Федерации 14 февраля . В верхней палате он представляет исполнительную власть Калужской области. 26 февраля спикер СФ Валентина Матвиенко вручила бывшему калужскому губернатору удостоверение сенатора и нагрудный знак.

Бывший губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ избран председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Решение утвердили на пленарном заседании в среду, 26 февраля.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!