Депутат гордумы и экс-мэр отказались мириться

13 февраля в Калужском районном суде состоялась третья попытка начать рассмотрение гражданского дела по иску депутата гордумы Юрия Титкова к бывшему городскому голове Дмитрию Разумовскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как мы рассказывали, народный избранник обратился в суд с заявлением ещё в конце ноября 2019 года. Первое судебное заседание должно было состояться 24 декабря. Однако оно было отложено по причине неявки в суд ответчика. Следующее заседание назначили на 23 января. На него пришёл только адвокат депутата. Разумовский направил в суд ходатайство с просьбой отложить рассмотрение дела. Просьбу ответчика удовлетворили, заседание перенесли на 13 февраля.

Третья попытка оказалась более удачной: в суд явились истец Юрий Титков, его представитель, а также представитель ответчика. Дмитрий Разумовский на заседание не пришёл, но это не стало причиной откладывать рассмотрение дела ещё раз.

06.11.2019

Напомним, причиной обращения депутата в суд послужил инцидент, который имел место на заседании городской Думы 6 ноября 2019 года.

— В рамках заседания городской Думы я задал действующему городскому голове вопрос, который возник у меня в ряде объёмных исследований к приёмке работ Службой единого заказчика в рамках федеральной программы «БКАД», — ​пояснил Юрий Титков на судебном заседании. — ​В рамках исследования этих работ мною лично и моей комиссией было установлено, что подрядчик выполнил работы до заключения контракта с ним. Несмотря на то, что Служба единого заказчика знала об этом факте, часть работ была оплачена, что является нарушением законодательства. Именно этот вопрос я задал городскому голове. Задал в спокойном тоне, без каких-­то там глобальных претензий. Я просто спокойно обозначил ситуацию, что в ней нужно разобраться. В ответ получил фразу о том, чтобы я не лез не в свои полномочия, что явно не соответствует действующему законодательству. Потому что в полномочия депутатов как раз и входят полномочия контролировать исполнение бюджета.

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