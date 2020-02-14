Что новый калужский губернатор говорил о коррупции, соцсетях и похудении на 10 килограммов

Мы продолжаем изучать биографию нового руководителя нашего региона Владислава ШАПШИ, назначенного на эту должность в четверг, 13 февраля.

В октябре 2018 года врио губернатора стал участником программы «Карт-бланш» на телеканале «Ника ТВ». Приводим самые интересные факты из жизни Владислава Шапши, о которых он рассказал нашим коллегам.

«Курил много, но один раз»

В детстве Владислав Шапша был примерным мальчиком, за что будущего главу региона называли ботаником. Впрочем, и в его детской биографии есть нетипичные для прилежного ребёнка поступки.

- Однажды, когда я учился в начальной школе, я вместе с другом сел на электричку и поехал в Москву на птичий рынок, чтобы купить там рыбок. Вернулся поздно вечером, держа за пазухой баночку с рыбками. На вопрос родителей, откуда я их взял, честно рассказал всю эту историю. Они меня не ругали, сказали: «Молодец».

Ещё был один случай, тоже в детстве. Когда меня спрашивают, курил ли я когда-нибудь, отвечаю: «Да, курил. Много, но всего один раз». Однажды мы с другом пошли после школы к нему домой и стали курить в форточку «Беломорканал». Таким образом «убили» целую пачку. После этого пошли ко мне. У меня курил дядя, и у нас дома где-то лежал блок сигарет.

Я зашёл в большую комнату и начал искать их. Отец спросил: «Что ищешь?» Я ответил: «Покурить». На что он сказал: «Так это не в том шкафу – это левее». Я достал пачку, вынес, отдал товарищу. Он спросил: «Пойдёшь со мной курить?» Я ответил: «Наверное, нет». И вернулся домой. После этого я не курил ни разу.

В детстве Владислав Шапша был болезненным ребёнком, страдал астмой. Однажды чуть не умер от астматического приступа.

- Накануне домой принесли веточки вербы. Никто не знал, что у меня на неё аллергия. В 4 утра у меня случился приступ. Мне казалось, что я вдыхаю и не выдыхаю. Скорая приехала в течение семи минут, врачи сделали мне укол и таким образом фактически спасли мне жизнь.

Из математиков – в системные администраторы и мэры

Владислав Шапша учился в первом в наукограде физико-математическом классе. Окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика».

- Институт я окончил в 1995 году и пошёл служить в армию, хотя мне предлагали пойти в Физико-математический институт, где можно было получить отсрочку от армии. Но я как-то подумал однажды, что находиться всю жизнь под светлым и сильным именем отца, который занимал достаточно высокие позиции, – это не то, что мне надо. Я прекрасно понимал, что, если приду в ФЭИ, меня будут связывать с его именем, и мне будет трудно делать что-то самостоятельно.

Я единственный из всей группы ушёл служить. Служил на Северном флоте. Когда вернулся, попробовал работать в ФЭИ, но потом мне предложили работу системного администратора, прикладного программиста в Центре занятости, и много лет я занимался этим.

Госслужба – путь уж совсем случайный и далёкий от той истории, которую я себе представлял. Мне позвонили из Калуги и предложили пойти консультантом в администрацию губернатора. Я подумал и согласился. Решил попробовать себя на новом месте.

В должности консультанта заместителя губернатора Калужской области Шапша проработал два года, с 2002-го по 2004-й. Затем ещё два года был исполнительным директором газеты «Знамя».

С 2006 года Владислав Шапша работал в администрации Обнинска – сначала управляющим делами, затем – заместителем главы. С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации наукограда.

- Я считаю, что мне очень повезло, потому что у меня была возможность продолжить те вещи, которые начинались при Николае Евгеньевиче Шубине, потом продолжились при Александре Александровиче Авдееве. Уверен, что эта преемственность во многом определяет тот комфорт, который мы сегодня имеем и который, надеюсь, нравится горожанам. Я ничего не отменял, ничего не исправлял – мы просто шли вперёд.

О социальных сетях и свободе слова

У Владислава Шапши есть аккаунт в социальной сети «Фейсбук». Свою страницу он ведёт самостоятельно. Обязательно прочитывает все личные сообщения.

- Это даётся непросто, потому что требует массу времени. Нужно находить «окошки», которые можно было бы потратить на другие вещи, чтобы быстро прочитать, ответить, проанализировать, держать всё это в голове. Это бывает достаточно напряжённо, но я не собираюсь от этого отказываться. Это хороший способ общения с людьми. Хороший способ не только сказать первым, но и узнать первым, что происходит вокруг. В век цифровых технологий, когда соцсети являются самым быстрым способом коммуникации с людьми, грех этим не воспользоваться.

Я всегда за свободу слова. Из своей фейсбучной ленты я никогда не удаляю критические замечания в свой адрес, если только, конечно, там нет оскорблений и нецензурных выражений.

Впрочем, спорам в соцсетях Владислав Шапша предпочитает конструктивный диалог.

- Можно зубы стереть до дёсен, обсуждая какую-то проблему, а можно сконцентрироваться на поиске решения. Я хочу, чтобы от споров: кто виноват, хорошо или плохо – мы перешли к вопросу: что делать?

О пеших прогулках и любви к горам

Будучи мэром Обнинска, Владислав Шапша всегда ходил на работу пешком. Ежедневно он старается пройти не менее 10 км. В выходные вместе с сыном совершает пробежки или велосипедные прогулки, попутно осматривая городскую территорию. Кстати, именно пешие прогулки однажды помогли Шапше похудеть на 10 кг.

Ещё врио губернатора обожает горы. Короткие отпуска он проводит или с семьёй в Сочи, или с друзьями на Кавказе.

- Мы едем на Кавказ, в Кисловодск – ходить по горам. Это моя страсть. Я люблю трекинг, люблю хайкинг. Однажды за три дня мы протопали по горам Кавказа 100 км.

Можно ли победить коррупцию

Владислав Шапша признаётся, что бывает резким.

- Это не самая сильная черта моего характера. Надо быть более сдержанным. В первую очередь я об этом жалею, когда моя резкость проявляется в общении с близкими. Бываю резким и на работе, потому что есть задачи, которые нужно выполнять, а подрядчик не хочет. Ты ему говоришь, а он не хочет. Да, я бываю резким.

На вопрос, предлагали ли ему когда-нибудь откаты и взятки – Шапша отвечает:

- Намекать – намекали, но в открытую – нет. Побаиваются, наверное, потому что знают: на первый раз я укажу на дверь, а второй раз указывать не буду – уведут.

Когда журналисты поинтересовались его мнением о том, можно ли побороть коррупцию в России, Владислав Шапша ответил:

- Я бы по-другому сказал: можно ли побороть коррупцию вообще в мире? Это ведь мировое явление, и, по-моему, никто в мире с коррупцией до конца ещё не справился.

В деревню, в глушь!.. Но позже

Новый руководитель Калужской области признаётся: мысли о том, чтобы всё бросить и уехать «в деревню, в глушь, в Саратов» периодически его посещают.

- Наверное, когда-нибудь я такое решение приму. Но, пока есть силы и желание работать и это вызывает интерес, надо работать.

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