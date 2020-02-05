Экотехнопарк «Калуга» начал принимать коммунальные отходы из нашей области

Экотехнопарк «Калуга» начал принимать твёрдые коммунальные отходы из 20 населённых пунктов Износковского района. В январе о совместном использовании комплекса договорились губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и мэр Москвы Сергей Собянин.

На 149 специализированных площадках в Износковском районе установили контейнеры для смешанных отходов: свыше 250 конструкций объемом 1,1 кубометра и около 20 с объемом 8 кубометров.

В планах - внедрение раздельного сбора мусора. В местах сбора ТКО появятся баки для перерабатываемых отходов без следов органики. К вторсырью относятся пластиковые упаковка продуктов и моющих средств, стеклянные банки и бутылки, металл и макулатура.

Вывоз отходов регулярно осуществляется брендированными мусоровозами. График их движения сформирован с учетом заполняемости контейнеров. На все автомобили установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать перемещение машины и движение ее строго по маршруту. На въезде в Экотехнопарк номера машин считываются автоматически, что позволяет исключить неофициальный проезд на территорию предприятия. Все автомобили проходят визуальный и радиационный контроль, после чего допускаются в зону сортировки.

После извлечения вторсырья неутилизируемые компоненты направляются для размещения на специализированные карты. Сейчас на предприятии завершаются работы, связанные с настройкой оборудования сортировочных линий, в ходе которых используются отходы из Износковского района. Полноценно предприятие заработает до конца первого квартала текущего года. Прием калужского мусора продолжится и будет осуществляться в необходимом объёме.