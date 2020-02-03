Учения по борьбе с коронавирусом начались в Калуге

В областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД в Калуге прошла научно-практическая конференция для врачей региона по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В понедельник, 3 февраля, об этом рассказали в пресс-службе правительства.

На мероприятие собрались 155 медиков со всей области.

Об особенностях диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции рассказал доктор медицинских наук, профессор Новосибирского государственного медицинского университета Александр ВАСЮНИН.

- Помимо этого речь шла о современных требованиях безопасности к сбору и транспортировке биологического материала для проведения анализа, а также о тактических действиях сотрудников медицинских организаций в предэпидемический и эпидемический период, - говорят в правительстве. - Прошла отработка практических навыков по защите персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию, в частности, алгоритм применения современного защитного противоэпидемического костюма.

В ближайшее время учения продолжатся с участием медработников скорой помощи и других медицинских подразделений.

По последним данным, китайским вирусом уже заразилось более 17 тысяч человек. Скончались 362 пациента. Подробнее о ситуации с болезнью в Калужской области мы рассказываем здесь.