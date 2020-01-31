Новую детскую поликлинику открыли в Калуге

Утром в пятницу, 31 января, на первом этаже дома №41 на улице Молодёжной в Калуге открыли новое отделение детской поликлиники. Оно входит в структуру детской городской больницы и будет обслуживать почти 8000 детей, которые живут в этой части города.

На ремонт и оборудование помещения площадью 967 квадратных метров потратили из бюджета около 37 миллионов рублей, сообщили в правительстве Калужской области.

Ожидается, что в новой поликлинике пациентов будут принимать семь педиатров и три узких специалиста. Также там будут работать 13 медсестёр и два фельдшера.

Первых пациентов здесь начнут полноценно принимать в понедельник, 3 февраля.

Как мы уже рассказывали, до сегодняшнего дня врачи принимали детей этого района на Жукова, 43. Однако то помещение закрыли на ремонт. Дежурный педиатр останется только на Жукова, 48.